Las oficinas de denuncias de las comisarías de Policía Nacional en Alcantarilla y Yecla cierran por las noches, confirman fuentes policiales y de la Delegación del Gobierno en Murcia. Los vecinos de estos municipios que sean víctimas, a horas intempestivas, de un delito, como puede ser un robo en la vía pública, se ven obligados a esperar al día siguiente para poner el caso en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En el caso de que no puedan o no deseen esperar, han de desplazarse hasta la capital de la Región, en concreto a la Comisaría de Distrito del Carmen, que es la única que funciona 24 horas en la ciudad.

Según explicaron desde la Delegación del Gobierno en Murcia, «la Comisaría de Molina de Segura abre las 24 horas, también para denuncias», mientras que en dependencias de Cartagena y de Lorca «por supuesto que se puede denunciar de noche».

Desde el departamento que actualmente dirige Francisco Jiménez detallaron que «en el caso de Yecla y Alcantarilla, por las noches sí se atienden los delitos más graves, como pueden ser denuncias por violencia de género o delitos sexuales graves». Si se produce esta circunstancia, «el coordinador de servicio activa los protocolos de forma inmediata».

«Para el resto de denuncias, que sumaban una media de una o dos denuncias por las noches en ambas comisarías, deben hacerlo al día siguiente o acudir a otra que esté abierta», precisaron.

«Por tanto, los delitos más graves están siempre cubiertos», insisten desde la Delegación, al tiempo que consideran que «los robos nocturnos pueden denunciarse al día siguiente o desplazarse, si se considera necesario, a la Comisaría de El Carmen».

En este sentido, desde este departamento admitieron que «no hay previsto abrir otras comisarías por las noches».

Jupol asegura que hay "orden de coger todas las denuncias, aunque no sean del ámbito penal y se archiven"

En la capital de la Región hay tres comisarías: la de Ceballos, la de San Andrés y la del Carmen.

La Comisaría de Ceballos alberga las instalaciones de la Jefatura Superior y hace muchos años que ahí ya no se pueden interponer denuncias. En el caso de San Andrés, sí se pueden poner denuncias: lo que pasa es que desde 2017 cierra por las noches. La instalación policial emplazada junto a la estación de autobuses de la capital murciana abre de lunes a viernes, de ocho de la mañana a diez de la noche. Por tanto, las personas víctimas de un delito los fines de semana tampoco pueden poner la denuncia ahí.

En el caso de la Comisaría de Yecla, por la noche en teoría siempre ha de estar de servicio un subinspector, aunque fuentes policiales apuntan que esto no se cumple siempre. Sí se tramitan denuncias urgentes (como puede ser la desaparición de un menor, por ejemplo), pero, en el caso de un tirón de bolso, «se facilita a la persona los telefónos para que cancele las tarjetas del banco y se le insta a que regrese al día siguente, cuando estén trabajando los especialistas en denuncias».

"Una zona de paso"

Desde la sección regional de Jupol, sindicato mayoritario en la Policía Nacional, aseguran que «la oficina de denuncias se ha convertido en una zona de paso para los policías que trabajan en ella».

En este sentido, lamentan que estos funcionarios padecen «mucho volumen de trabajo», a lo que se une que hay «poco personal».

Y es que «cada vez hay más denuncias y más complejas», dado que «ya no solo están los hurtos, extravíos, robos... sino que, además, están las estafas por Internet, que son muchas y complejas; las aseguradoras que piden denuncias para poder cobrar del seguro (por ejemplo, los administradores de fincas), por no nombrar las autorizaciones de viajes, prohibición de entrada en salones de juegos, detenidos, comparecencias de funcionarios o tramitación de juicios por delitos leves».

Desde Jupol ponen el acento en que «también hay que recordar que en las oficinas de denuncias se recepciona todo lo que se quiera denunciar, cuando solo deberían ser delitos incluidos en el Código Penal y temas con competencia de la Policía y no de la jurisdicción civil, laboral o mercantil». «Esto da lugar a que muchas veces colapse la oficina y no se haga un uso adecuado de la misma», hacen hincapié.

Con cita previa

En cuanto a la solución, apuestan por un «refuerzo de personal» para que no se dé el caso de que «haya funcionarios tramitando detenidos, denuncias, juicios por delitos leves o comparecencias de funcionarios». «O, como está haciendo la Guardia Civil, con cita previa para cosas que no sean urgentes, como extravíos o hurtos», sugieren desde el sindicato.

Jupol está a favor de que abran más oficinas de denuncias por las noches, aunque «ya sabemos que hay un problema de catálogo en la Región, en la cual faltan unos 400 policías aproximadamente».

"Si hay un delito grave, el coordinador de servicio activa los protocolos", indica la Delegación del Gobierno

«Otro problema que vemos desde Jupol es que las oficinas de denuncias colapsan porque, además de no haber personal suficiente, no se hace un buen uso de ellas: no todo es denunciable en estas dependencias y eso perjudica a la ejecución del trabajo», manifiesta la organización.

Algo que critican es que «hay órdenes por parte de los jefes de coger todo tipo de denuncias, aunque luego estas se archiven o no se investiguen porque no es competencia de la Policía Nacional y pertenecen a otro ámbito no penal».

Con este panorama, la situación «al final motiva que un funcionario haga un trabajo que no es productivo, que pierda el tiempo y no pueda atender una denuncia que sí es de nuestra competencia», subrayan.