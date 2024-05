La izquierda señala al Gobierno regional por financiar la "fachosfera"

Tras los cinco días de reflexión del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el pasado lunes anunció que continuaría en el cargo y advirtió de que llevaría a cabo una ofensiva "sin descanso" por la "regeneración democrática", que pasa, indicó en las horas posteriores, por reformar el Poder Judicial y por poner coto a la desinformación y a los bulos.

En la Región de Murcia, tanto el Partido Socialista como Podemos han recogido el guante del presidente y ambas formaciones han señalado al Gobierno de Fernando López Miras por estar financiando los "pseudomedios que se dedican a propagar bulos y difamar". En concreto, la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, afirmó este viernes que saben que desde el Palacio de San Esteban se están haciendo "pagos de miles de euros a páginas que publican habitualmente bulos y que se dedican a acosar a responsables públicos y sus familiares", destacó.

"Defenderemos la libertad de prensa y de opinión, pero esta libertad de opinión no puede convertirse en libertad de difamación" Carmina Fernández — PSOE

Además, la dirigente del PSOE señaló algunas de las páginas que han publicado "bulos sobre la mujer de Pedro Sánchez", como The Objetive, que ha recibido dinero del Gobierno regional. Además, en 2022, el Ejecutivo autonómico contrató campañas de publicidad a los "pseudomedios" de Javier Negre (EDA TV), a Libertad Digital o a ESDiario, añadió.

"Desde el Partido Socialista siempre defenderemos la libertad de prensa y de opinión, pero esta libertad de opinión no puede convertirse en libertad de difamación", sentenció Fernández.

La Opinión

Por su parte, la portavoz de Podemos en la Asamblea, María Marín, ofreció cifras sobre la financiación del Ejecutivo del PP y Vox de lo que llamó "fachosfera" (término también utilizado anteriormente por Pedro Sánchez): Denunció que, desde 2020, han dedicado casi 150.000 euros a medios como OkDiario, de Eduardo Inda, EDA TV, de Javier Negre o Libertad Digital, de Federico Jiménez Losantos. Se trata de "digitales que difunden bulos sobre la izquierda y, al mismo tiempo, le dan un tratamiento VIP al presidente de la Región de Murcia", apuntó.

Marín puso el ejemplo de OkDiario, que ha recibido en tres años más de 70.000 euros del Gobierno regional, 30.000 en el último año. "Hablamos del periodista que fabricó con Villarejo y Ferreras el bulo de la cuenta falsa en Granadinas de Pablo Iglesias y la financiación venezolana de Podemos", explicó.

"Se trata de digitales que difunden bulos sobre la izquierda y, al mismo tiempo, le dan un tratamiento VIP al presidente de la Región de Murcia" María Marín — Podemos

Bajo el nombre 'López Miras, dinero público, bulos y autopromoción', la diputada morada, acompañada del secretario de Organización de Podemos en la Región, Ángel Luis Hernández, presentó un informe en el que su partido detalla las "ingentes cantidades" de dinero público que el Gobierno regional ha destinado a contratar publicidad institucional con digitales que tienen un largo historial de difusión de noticias falsas.

La parlamentaria aprovechó para recordar que Podemos ha registrado esta semana una ley ‘antibulos’ en la Asamblea, para "acabar con la financiación de López Miras a las cloacas".

El PP destaca la "deriva autoritaria" de Sánchez

La portavoz del Partido Popular en la Región de Murcia, Miriam Guardiola, contestó públicamente a la solicitud de inoformación del PSOE denunciando la "deriva autoritaria, bolivariana y populista" de Pedro Sánchez, puesto que "su diana está centrada en la prensa, en los medios de comunicación, en los jueces y en los partidos de la oposición".

Consideró que ni PSOE ni Podemos están legitimados para "juzgar la labor de los medios de comunicación" y enfatizó que "sin prensa libre no hay democracia". En este sentido, desde el PP creen que el objetivo de Sánchez es decidir "qué es prensa y qué no lo es en función de si le es afín o no".

Guardiola denunció que "la izquierda de la Región de Murcia ya ha activado la maquinaria del fango y pretende limitar la libertad de prensa y callar las voces críticas, lo que evidencia su tic antidemocrático".