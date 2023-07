El cuidado del medio ambiente pasa indispensablemente por la reducción del uso de plásticos. De ahí que el Hospital Virgen de la Arrixaca se haya embarcado en un proyecto europeo que persigue precisamente este objetivo y con el que se quiere reducir la utilización de los productos fabricados con plástico en los ámbitos sanitarios, apostando también por el reciclaje de aquellos cuyo uso sea indispensable.

Guantes, empapadores, batas, bolsas de sueros, jeringas o las propias botellas de agua son sólo algunos ejemplos de los productos que acaban cada día en los cubos de basura de un hospital.

El punto de partida de todo el trabajo que se viene realizando en la Arrixaca es el proyecto europeo Towards Plastic Free Healthcare in Europe (Hacia una sanidad sin plásticos en Europa) en el que están trabajando ocho hospitales de Europa, dos de ellos españoles, y que aunque se inició en 2020, sufrió un importante retraso por la pandemia del coronavirus.

Y el fin último que se quiere es la «desplastificación» de la Arrixaca, según afirma David Saura, responsable del servicio de Gestión Ambiental Hospitalaria del centro sanitario, dependiente de la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica.

Saura, que ha participado recientemente en las actividades del Día Mundial del Medio Ambiente y de la sesión ‘Arrixaca sin plásticos’, explica que en el conjunto del Servicio Murciano de Salud (SMS) se consumen y son desechadas cada año 3,6 millones de botellas de agua de plástico, de las que un 35% (1,26 millones de botellas) corresponden únicamente al Hospital Virgen de la Arrixaca.

A esto hay que sumar el consumo de guantes, que sólo en el hospital de El Palmar llega a los 10 millones de unidades cada año.

«Únicamente los guantes suponen el 20% del flujo de plástico de un hospital, a los que hay que sumar el material de sueros, material de protección desechable, jeringas o pañales», afirma el responsable de Gestión ambiental del hospital.

Por ello la Arrixaca a final del año 2021 aprobó su Plan de Desplastificación Hospitalaria y desde entonces ha ido poniendo en marcha proyectos piloto con los que reducir el uso de plásticos en el entorno sanitario.

Además, «estas medidas se están impulsando como estrategia corporativa del SMS a través del PITECO (Plan Integral de Transición Ecológica del SMS) tomando de referencia las experiencias y proyectos impulsados por el Hospital Virgen de la Arrixaca».

La mitad de los residuos analizados son plásticos Durante el proyecto Towards Plastic-Free Healthcare se han llevado a cabo auditorías de residuos en los hospitales asociados. En total, se analizaron 2,58 toneladas de residuos generales, sanitarios y de reciclaje de plásticos, de los que casi la mitad (1,23 toneladas, 45%) se identificó como plástico. Los productos plásticos que se encontraron en mayores cantidades durante las auditorías de residuos fueron toallitas, guantes y pañales. También se encontraron materiales en contacto con alimentos con frecuencia. Un participante en el proyecto identificó seis categorías de productos que representaban más del 60% del plástico total utilizado anualmente.



Una de las propuestas busca eliminar el uso de botellas de plástico en las plantas, por lo que se ha iniciado un proyecto piloto en una planta de hospitalización en la que se ha instalado un equipo de purificación de agua y se entrega a cada paciente a su ingreso una botella de cristal para que la rellenen sus familiares o las enfermeras. El mismo sistema ya funciona en la zona de quirófanos, con dos máquinas más.

Otro paso busca reducir el uso de platos desechables entre el personal, volviendo a utilizar vajillas de loza tradicionales, algo que incluso se ha incluido en los acuerdos de gestión del SMS.

David Saura explica que la lavandería de la Arrixaca, que suministra también a otros hospitales, es otro punto negro en el uso de plásticos. Por lo cual, hay un expediente en licitación para eliminar el plástico del proceso de envasado de la ropa, sustituyéndolo por un sistema de fajado con cinta de papel. Sólo el consumo de plástico en el proceso de envasado de ropa de lavandería supone unos 18.000 kilos de plástico al año.

Medidas en marcha Botellas de vidrio Repartir a los pacientes una botella rellenable En una planta de hospitalización se ha instalado una máquina de purificación de agua para que los pacientes o sus familiares rellenen las botellas de vidrio que les dan en el ingreso y así reducir el uso de botellas de plástico entre los usuarios. Vajilla Volver a los platos de loza para el personal Uno de los objetivos de la Arrixaca es reducir el uso de platos y cubiertos de un solo uso. Para ello está fomentando la utilización de platos de loza entre el personal del propios hospital. «Esto tiene mucho de volver atrás», afirma David Saura. Envasado Cambio en el empaquetado de la ropa de la lavandería La ropa de la lavandería de la Arrixaca se envasa en bolsas de plástico una vez limpia para ser distribuida, por lo que se cambiará el sistema de empaquetado por otro en el que la ropa se enfaje en una cita de papel. Se reducir el uso de plástico en 18.000 kilos al año. Medicamentos Mantienen las botellas de cristal para los sueros La Arrixaca es uno de los dos únicos hospitales que sigue usando botellas de cristal para los sueros, frente a los envases de plástico de otros centros. Esto, además de ser más seguro para el propio paciente, permite poder reciclar el vidrio. Protección La Arrixaca usa 10 millones de guantes cada año Los guantes llegan a suponer el 20% del flujo de plástico de un hospital. Sólo en la Arrixaca se gastan cada año 10 millones de unidades. Por ello, se ha sacado un nuevo contrato de compra en el que se premian las ofertas en las que se reduzca el uso de plástico manteniendo la seguridad.

También en el ámbito de las compras, se han introducido criterios sostenibles en el contrato de guantes, premiando aquellas ofertas en las que garantizando la calidad el guante sea mas ligero y use menos cantidad de plásticos.

Además, la Arrixaca es el único hospital, junto al Morales Meseguer, que mantiene los sueros en envases de vidrio y no los ha cambiado por bolsas de plástico. Esto tiene una doble ventaja, «por un lado no se expone al contacto con el plástico un producto que va directo al torrente sanguíneo del paciente, por lo que es más seguro, y el vidrio se puede reciclar, algo que con los sueros en plástico no sucede», dice Saura. Estas medidas sumadas harán de la Arrixaca un hospital más verde.