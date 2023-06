El examen de Lengua Castellana y Literatura de las pruebas de acceso a la universidad (EBAU) en Murcia ha vuelto a tener como protagonista a un famoso streamer. Si el año pasado destacaba el nombre de Ibai en el análisis de un texto que debían hacer los estudiantes, este curso no ha sido menos. El conocido creador de contenido murciano TheGrefg (David Cánovas) aparece en uno de los dos textos que este año deberán analizar los estudiantes.

El fragmento en cuestión pertenece a un artículo de opinión del periodista murciano José Nicolás, publicado en el periódico El País el pasado 10 de febrero y titulado 'El acento neutro no existe y forzarlo es glotofobia'. El texto hace referencia a la conocida frase que pronunció el streamer en uno de sus directos hace muchos años: "Si intentas encontrar mi acento murciano, no lo vas a encontrar. (...) Desde pequeñito, yo tuve la idea de que el acento murciano... pues no era lo mejor".

En dicho texto, el periodista también habla en primera persona al tratar la cuestión del acento murciano y cómo puede condicionar en el día a día, en el trabajo o cómo puede cambiar el habla cuando se convive con otras personas fuera de casa, fuera de tu tierra. Nicolás relata, a su vez, las experiencias de otros compañeros de profesión o personalidades con acentos canarios, andaluces o gallegos.

"Sea de forma autoimpuesta o natural, la manera de hablar se suaviza cuando uno cambia de residencia y se rodea de personas con diferentes acentos". Nicolás trata en su texto de poner en valor la riqueza de las lenguas en España y defenderlo como patrimonio. En este caso, a los estudiantes les han pedido que realicen un resumen, un análisis de coherencia de los textos, un comentario sobre ellos y apuntar el significado de varias palabras subrayadas.

El segundo texto pertenece a la periodista Lucía Méndez, del periódico El Mundo, en el trata la actual crisis financiera de Estados Unidos. La profesional de la Información recuerda en su artículo de opinión los estragos del desplome económico de 2008 a nivel mundial y cómo se vivió eso desde el sector bursátil. "Los directivos de los bancos rescatados se llenaron de basura financiera porque nadie se lo impidió, quince años después de la hecatombe. Y porque sabían que nada les iba a pasar. Biden ha dicho que los responsables de la quiebra deben rendir cuentas". Los estudiantes deben escoger uno de los dos textos para analizar.

Temas de Literatura

En el apartado de Literatura, este año los temas escogidos para responder en el examen son los movimientos de vanguardia y el novecentismo, la generación del 27 y el teatro español a partir de 1936 (hasta 1975), durante la etapa del franquismo. Al mismo tiempo, los alumnos han tenido preguntas para poner a pruebas sus destrezas en la morfología y la sintaxis.