Hay nervios por todos lados. Vistazo rápido a los apuntes y todo guardado en la mochila. Móviles apagados. Alguien pronuncia tu nombre y sólo tienes que decir "presente". 90 minutos por delante para mostrar todo lo que has estudiado en un año. La Región de Murcia acoge desde este lunes y hasta el próximo miércoles 7 de junio las pruebas de acceso a la universidad (EBAU). La Comunidad es de las autonomías más 'madrugadoras' con la Selectividad, que también comienza en Madrid, La Rioja y Cantabria. Son cerca de 7.700 alumnos murcianos de 2º de Bachillerato que se presentan por primera vez a estos exámenes, y lo harán con el examen de Lengua Castellana y Literatura.

La EBAU ha obligado a preparar doce sedes repartidas entre Murcia, Cartagena, Lorca, San Javier, Cieza, Caravaca de la Cruz y Yecla. En el campus de Espinardo, el Aulario Norte era un hervidero de estudiantes, padres y profesores a la espera de los llamamientos. "Hay unos nervios increíbles porque es una oportunidad única", reconocía Pablo Daniel. A pocos metros de él, Marta intenta relajarse junto a su amiga Aisha: ambas son estudiantes del IES Ramón y Cajal de Murcia y quieren entrar en Traducción e Interpretación de Inglés y al doble grado de Educación Infantil y Primaria. "Ya veréis cómo os sale muy bien el examen", intentaba calmar la vicerrectora de Estudios y presidenta de la comisión de la EBAU en Murcia, Sonia Madrid, en una de las clases.

Estos títulos son altamente demandados en instituciones como la Universidad de Murcia, reconocía su rector, José Luján, pocos minutos antes de dar comienzo los exámenes. "Los estudiantes apuestan por dobles títulos de Física, Matemáticas o Informática en la UMU, no debería haber una gran diferencia con respecto a otros años". También hay interés por las carreras que forman al futuro profesorado, y también por los títulos más científicos como Biotecnología o las ciencias sanitarias: Medicina o Enfermería. "Espero que la mayor parte de los estudiantes decidan estudiar en la UMU", señalaba el rector. Por contra, en la mente de los estudiantes también está la opción de cursar un ciclo de Formación Profesional, por lo que sólo acuden a la EBAU para tener una nota en la fase general. "Ahora mismo es una mejor opción antes que irme a una carrera", admitía Pablo Daniel.

"Me lo he preparado todo con tiempo", reconocía Aisha, quien ve en estas pruebas un modelo "con bastante temario pero que tiene muchas opciones de respuesta. Puedes elegir qué prepararte o apostar por lo que más te sepas o más sencillo sea". Y es que la estructura de estos exámenes se mantiene desde hace cuatro ediciones, desde que estalló la pandemia y obligó a modificar las pruebas para que no impactara en las posibilidades de acceder a una carrera.

Este modelo toca a su fin y, con la llegada de la nueva ley educativa o Lomloe, el próximo curso debería haber nuevo formato. El Ministerio de Educación apostaba por retomar la estructura de hace diez años, con exámenes de 105 minutos por prueba, más tres cuartos de hora de descanso. Las universidades ya dieron un 'no' rotundo a la decisión del Gobierno central, por precipitado y por disconformidad con la propuesta. El adelanto de las elecciones generales al próximo 23 de julio puede provocar esa prórroga buscada por universidades e institutos. "Creo que sería bueno definir un modelo definitivo y que nos permita ensayarlo con tiempo en clase", apuntaba María, una de las profesoras de instituto que acompañaba en la mañana de este lunes a sus alumnos.

Más examinados en Matemáticas, Biología o Química

La vicerrectora de Estudios de la UMU, Sonia Madrid, que acompañó al rector Luján y al consejero de Universidades, Juan María Vázquez, por las instalaciones del Aulario Norte, apuntaba que este año hay más alumnos que se han apuntado al examen de Biología, Matemáticas o Química comparado con otros años. "Esperamos que este día sea tranquilo", subrayaba, al tiempo que destacaba la normalidad en el inicio de las pruebas. Al mando de la gestión de los exámenes está el profesor Joaquín Lomba, que repite otro año como coordinador de la EBAU en la Región.

Vázquez ha destacado el dato de los 1.080 estudiantes que se presentan a alguno de los exámenes de las pruebas optativas para subir nota, ya que no lograron alcanzar la calificación esperada en ediciones anteriores de la EBAU.