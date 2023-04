La campaña de la renta arrancará este martes para los más de 700.000 contribuyentes de la Región que declararán el IRPF en los próximos meses. A partir de entonces será posible presentar a través de Internet la declaración correspondiente al año 2022, de acuerdo con el calendario de la Agencia Tributaria.

A partir del 5 de mayo la Agencia Tributaria empezará a confeccionar la declaración por teléfono a los declarantes que lo soliciten y el 1 de junio empezará a realizarla de forma presencial.

Los contribuyentes que quieran ser atendidos por teléfono o de forma presencial para realizar su declaración pueden concertar una cita por Internet o llamado a los teléfonos 91 535 73 26, 901 12 12 24 , 91 553 00 71 y 901 22 33 44.

La cita previa para la atención telefónica podrá solicitarse desde el 3 de mayo hasta el 29 de junio.

La Comunidad calcula que 330.000 murcianos se beneficiarán de la deflactación del IRPF que compensará el IPC

Para la atención presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria podrá solicitarse la cita desde el 25 de mayo hasta el 29 de junio, según informa la Agencia Tributaria en su página web.

El pasado año presentaron la declaración de la renta 697.571 murcianos, lo que supuso un aumento del 3,27%, según los datos facilitados al cierre de la campaña. Teniendo en cuenta el crecimiento económico del 5,5% que se ha registrado en Murcia en 2022 y el aumento del empleo, la previsión de la Agencia Tributaria es que en la campaña que hoy se pone en marcha se superarán las 700.000 declaraciones.

Durante la última campaña Hacienda pagó en la Región 471.995 devoluciones por importe de 333,741 millones de euros, que representan el 94,69% de las cantidades solicitudes.

Unos 330.000 contribuyentes de la Región podrán beneficiarse en la declaración de 2022 de la deflactación aplicada por el Gobierno regional en el tramo autonómico del IRPF, que supondrá un ahorro de entre 8,5 y 10 millones de euros, según ha informado el Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Sin embargo, la rebaja del impuesto anunciada por la Comunidad para compensar el impacto que ha tenido la subida de la inflación sobre los ingresos de los murcianos apenas supondrá un ahorro medio de unos 30 euros por persona. Para los declarantes con unos ingresos de 60.000 euros la rebaja ascenderá a unos 90 euros, según apuntó el secretario general de Gestha, José María Mollinedo.

15 DEDUCCIONES AUTONÓMICAS Vivienda habitual Para casas anteriores a 2013. Donativos para el patrimonio 50% de la cantidad donada. Donativos a la investigación biosanitaria 50% de la cantidad donada. Gastos de guardería Límite de 1.000 euros por hijo. Nacimiento o adopción 100 euros por el primer hijo, 200 por el segundo y 300 a partir del tercero. Libros de texto Asciende a 120 euros por hijo Inversión en instalaciones de energías renovables Límite de 1.000 euros al año. Ahorro de agua Hasta 60 euros al año. Inversión en entidades nuevas o de reciente creación Límite de 4.000 euro al año Inversión en el Mercado Alternativo Bursátil Límite de 10.000 al año Contribuyentes con discapacidad Deducción de 100 euros. Conciliación Límite de 400 euros. Acogimiento de mayores 600 euros por persona Arrendamiento de vivienda habitual Límite de 300 euros al año Mujeres trabajadoras Deducción de 300 euros por el primer hijo, 350 por el segundo y 400 a partir del tercero; otros 400 si hay personas dependientes.

Maternidad

Entre las novedades de la campaña que ahora arranca destaca la posibilidad de que las madres trabajadoras puedan recuperar la ayuda de 100 euros por hijo menor de tres años correspondientes a los años 2020, 2021y 2022.

Según explicó el secretario general de Gestha el Gobierno ha aprobado una reforma legal que permite solicitar estas ayudas con efecto retroactivo a las madres que no habían podido recibirla porque se encontraban en el desempleo o estaban incluidas en un ERTE durante los años 2021 y 2020.

Mollinedo precisó que estas deducciones aparecen recogidas en unas casillas específicas (entre la 1.911 y 1a 1.916).

También serán beneficiarias de las ayudas a la maternidad las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, las trabajadoras fijas discontinuas que tengan cotizados un mínimo de 30 días y las autónomas que se habían acogido al cese de actividad.

La aportación de 10 millones de euros supondrá un ahorro medio de 30 euros por declarante

Los contribuyentes que han realizado obras para mejorar la eficiencia energética de sus viviendas podrán solicitar una deducción del 20% de la inversión, que llegará al 60% cuando se trate de obras de rehabilitación de edificios para reducir el consumo en calefacción o refrigeración.

José María Mollinedo destacó igualmente que los propietarios de las viviendas destinadas a los alquileres turísticos recibirán información necesaria de las plataformas digitales dedicadas al arrendamiento para que declaren los ingresos obtenidos.

Entre las novedades de esta Campaña destaca que la aportación individual máxima a los planes de pensiones privados con derecho a deducción en el IRPF se reduce hasta 1.500 euros anuales.

Por el contrario, las aportaciones máximas a los planes de empresa con derecho a deducción suben a los 8.500 euros para 2022. Entre ambas, la aportación total con beneficios fiscales se mantiene en 10.000 euros anuales.

En esta Campaña la Agencia Tributaria ha habilitado una casilla dentro de la presentación del modelo de declaración para registrar las ganancias y pérdidas derivadas de la transmisión o permuta de monedas virtuales

Solo el 8% de los declarantes se acoge a las deducciones autonómicas

Las 15 deducciones que ofrece la Comunidad a los contribuyentes en el tramo autonómico del IRPF apenas llegan al 7,7% de los posibles beneficiarios. Según los datos ofrecidos por la Agencia Tributaria en su página web, solo 52.000 de los 475.000 murcianos que presentaron la declaración en 2021 se acogieron a las rebajas fiscales del Gobierno regional. El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, explicó que muchos de los posibles beneficiarios de las deducciones regionales no están obligados a presentar la declaración, por lo que no llegan a solicitarlas. Añadió que en otros casos no las piden por desconocimiento.

La mayor parte de los 7,9 millones en bonificaciones fiscales abonados por la Comunidad se destinaron a la compra de libros de texto, que se llevó casi 4,3 millones. Esta ayuda, que asciende a 120 euros por hijo, fue solicitada más de 28.758 contribuyentes.

La bonificación destinada a los contribuyentes con discapacidad es la segunda más solicitada, con 13.511 beneficiarios, que recibieron 1,4 millones de euros.

En tercer lugar aparece la deducción por guardería, que pidieron 5.244 declarantes. El importe asciende a 705.000 euros.

Las destinadas a la inversión en vivienda habitual de los menores de 35 años suman 315.394 euros que se reparten entre 2.295 beneficiarios.

Sin embargo, los 2.503 contribuyentes que se acogen a la deducción por donación para la protección del patrimonio cultural se llevaron el doble de dinero, 659.403 euros.

La Comunidad destaca que las novedades de este año son las deducciones para madres trabajadoras y para fomentar el alquiler