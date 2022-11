Las pruebas para determinar si un paciente sufre un trastorno del sueño se han atascado en los hospitales públicos de la Región hasta el punto de que el 87% de los usuarios que precisa este procedimiento está en lista de espera sin fecha prevista para ello.

La situación es realmente grave en las áreas de salud VI y VII (Morales Meseguer y Reina Sofía). En el Morales el 100% de los pacientes que esperan para someterse a una polisomnografía no cuentan con cita, ninguno de los 207 pacientes a los que les ha sido prescrita por su especialista; mientras que en el Reina Sofía la cifra llega al 98%, ya que de los 116 pacientes que necesitan someterse a un estudio de sueño sólo dos tienen cita, aunque en estos casos supera los 30 días de espera.

Para poner solución a esta situación y eliminar la lista de espera de determinadas pruebas diagnósticas, el Servicio Murciano de Salud (SMS) tiene previsto mejorar los servicios de Neurofisiología de tres áreas de salud (Cartagena, Morales Meseguer y Reina Sofía) con nuevos equipos de diagnóstico dotados con la última tecnología.

Para ello ha previsto una inversión que superará los 433.000 euros y con la que se adquirirán 11 equipos divididos en cuatro lotes.

Epilepsia o sordera en neonatos

El primer lote está formado por cuatro electroencefalógrafos para el estudio de la actividad cerebral, ya que «la mayoría de los aparatos actuales están obsoletos» y no cuentan con registro de vídeo. El segundo lote lo componen tres electromiógrafos y potenciales evocados, para la evaluación de la función nerviosa y muscular, así como para medir el tiempo que tarda el cerebro en responder a estímulos. El tercero es un polisomnógrafo para llevar a cabo estudios de patología del sueño, como narcolepsia, epilepsias nocturnas, síndrome de piernas inquietas y otros movimientos de extremidades. Y el cuarto lote son tres potenciales evocados auditivos estables y de tronco cerebral, una técnica que permite el diagnóstico precoz de la sordena en neonatos.

El propio SMS reconoce que «se hace necesaria la adquisición de estos equipos, dada la lista de espera para el diagnóstico de sordera en neonatos, siendo fundamental el diagnóstico precoz para poder realizar actuaciones terapéuticas».

En el caso de los análisis del sueño, la Administración sanitaria apunta a que también hay una importante lista de espera de «estudios de polisomnografía y test de múltiples latencias del sueño en los pocos hospitales donde está implantada la técnica» y «la falta de la misma en la inmensa mayoría de los hospitales, teniendo que derivar a los pacientes a centros concertados privados con un alto coste económico» que supone.

Isabel Ayala: «Reduciremos la lista de espera» La directora general de Asistencia Sanitaria, Isabel Ayala, afirma que el contrato que el SMS está a punto de resolver para dotar de 11 nuevos equipos a varios servicios de Neurofisiología busca «aumentar el número de pruebas diagnósticas que se realizan para reducir la lista de espera, que es lo que queremos». Para ello se ha hecho un estudio sobre los centros con mayores necesidades y «aquellos que nos lo han solicitado» y en función de esos parámetros se ha elegido las áreas de salud que se beneficiarán de este equipamiento. La previsión, según Asistencia Sanitaria, es que todos estén funcionando a principios de 2023.

Para las pruebas que se llevarán a cabo con el nuevo equipamiento la espera media oscila entre los 15,5 días para una electroencefalografía (EEG) y los 39,8 días para una polisomnografía, según las cifras de listas de espera del SMS a fecha de junio (últimas que se han publicado).

Sin embargo, estas cifras son engañosas, ya que no se mide el número de pacientes que están a la espera de ellas sin cita asignada. En la prueba de EEG, por ejemplo, el 53% de los usuarios no tienen fecha, mientras que en las polisomnografías, son el 87,3% los que no saben la cita.