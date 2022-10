Se acerca el Día de Todos los Santos, un festivo cargado de tradiciones en España y con la obligada visita a los cementerios. Para los que se hagan los remolones saltándose 'la cita', para los que quieran aprovechar que salen de casa para hacer otras cosas o para los que no hayan podido hacer antes unas compras de última hora, hay esperanza: hay tiendas que estarán abiertas determinados días para no dejar 'tirados' a sus clientes, de la misma forma que hay colegios que hacen puente y otros que no.

Además, aunque el 'veroño' abandonará la Región, las temperaturas seguirán por encima de lo normal, cálidas, aunque no de una manera tan acusada como estos últimos días. Ya, por la noche, comenzará a refrescar. También lucirá el sol con tramos de nubosidad y, de llegar las lluvias (de escasa probabilidad), lo harían en la zona Noroeste el martes. Tiendas que abren el día 1 de noviembre El Corte Inglés (también abrirá el próximo domingo, 6 de noviembre. Murcia y Cartagena)

Centro comercial Atalayas (Murcia)

Centro comercial Dos Mares (San Javier)

Espacio Mediterráneo (Cartagena)

La Noria Outlet (Murcia)

Nueva Condomina (Murcia)

Parque Almenara (Lorca)

Thader (Murcia)

Vega Plaza (Murcia)

Águilas Plaza (Águilas)

Ikea (Murcia y Cartagena)

Media Markt (Murcia y Cartagena) Supermercados que abren el 1 de noviembre Carrefour

Alcampo

El Corte Inglés

Lidl (sin especificar) Asimismo, la noche del 1 de noviembre se prorrogará dos horas el cierre de los establecimientos de hostelería (cafeterías, bares y restaurantes) y de los pubs con motivo de la celebración de Halloween, según una Orden emitida por la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes. La decisión no afecta a las discotecas, que echan el cierre, como siempre, a las siete de la mañana.