¿Estudias o trabajas? Típica frase de película, aunque la respuesta tiene importancia en este caso, porque en función de una opción u otra podrás (o no) disfrutar de cuatro días seguidos de descanso: el puente por el Día de Todos los Santos. Halloween -que tiene su propia historia en la Región de Murcia- suele ser un día de diversión para los escolares, pero puede que haya centros que decidan adelantar sus actividades especiales al viernes 28 de octubre y otros que lo hagan en su fecha habitual, el lunes 31: según el calendario académico publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), la gran mayoría de los municipios contemplan la Víspera de Todos los Santos como día no lectivo, pero no todos.

