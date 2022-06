El calor vuelve a pillar a muchos colegios sin aire en las clases ni sombra en el patio

El calor vuelve a pasar facturas a los centros escolares a escasos días de terminar el curso académico. Las temperaturas que se prevén para esta semana estiman máximas de 40 grados o más en tramos horarios donde los alumnos continúan en sus aulas. Algunos colegios e institutos de la Región de Murcia arrastran desde hace años deficiencias en sus sistemas de climatización y aislamiento térmico, con unos patios sin sombras por carecer de árboles o toldos. Con este panorama y a las puertas de una ola de calor en la Comunidad, las quejas entre los padres se agudizan.

«La situación es complicada en muchos centros ya que carecen de aire acondicionado en las aulas y dependemos de la ventilación natural», señala Olga Catasús, directora del CEIP San Isidoro de El Algar y presidenta de la Asociación de Directivos de Colegios Públicos de la Región de Murcia. Las asociaciones de padres y madres han llevado a cabo compras de ventiladores y otros aparatos que permitan soportar el calor en las clases, incluso costean la instalación de sombras, pero para Catasús esto evidencia la «poca implicación» de las administraciones para proporcionar un bienestar en los centros.

Mari Carmen Sola, directora del colegio María Maroto de Murcia, explica que su patio es una extensión de cemento sin sombra y sin árboles. La zona del recreo está encerrada por varios edificios colindantes, «por lo que no corre el aire». Las peticiones para instalar más toldos se arrastran varios años, por eso el centro se ha apuntado junto con otros colegios del Distrito Este de Murcia a los presupuestos participativos del Ayuntamiento, «para intentar que la gente nos apoye, nos vote, y podamos financiar nuevos toldos».

En este centro, como en muchos otros, los horarios de la actividad lectiva han cambiado para evitar el calor. Educación Física, por ejemplo, se imparte antes de las once de la mañana, una modificación permitida por la Consejería de Educación, que en sus instrucciones de inicio de curso ya plasmó las directrices que deben seguir los centros ante las olas de calor.

La dirección de cada centro, por ejemplo, puede adelantar el final de la jornada escolar si en el interior de las aulas se registra una temperatura superior a 27º y no hay aire acondicionado. «Los mantenemos hidratados y recargamos continuamente las botellas de los niños», señala Sola. En otros casos, como el centro de Catasús, han permitido llenar las botellas en las fuentes de agua de los patios o utilizarlas para refrescarse, pero no para beber ya que los protocolos contra la covid no lo permiten. En Extremadura, 120 colegios han decidido, ante la ola de calor, adelantar el fin de las clases a las 12 de la mañana.

Respecto a los toldos, muy demandados por los profesores, algunos centros recurrieron a la financiación que hubo dentro del programa ‘Aire Limpio’ de la Consejería para mejorar la salud medioambiental de los más jóvenes. Con ese dinero, tanto zonas de sombraje como plantación de árboles se pudieron llevar a cabo en los colegios beneficiados.

Otro problema añadido es la potencia eléctrica de los centros educativos, insuficiente para mantener los aires acondicionados encendidos junto con el resto de aparatos electrónicos como pizarras digitales u ordenadores.

CC OO pide mediciones de calor

El sindicato Comisión Obreras reclamó ayer a Educación que permita la suspensión total o parcial de la actividad lectiva durante los momentos álgidos de la ola de calor en aquellos centros en los que las condiciones térmicas sean incompatibles con la actividad educativa. El sindicato avanza que denunciará ante la inspección de trabajo todas las situaciones en las que detectemos que se incumplen la normativa relativa a seguridad y salud laboral en los lugares de trabajo que establece que: «la temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 ºC». En este sentido, el sindicato anima al profesorado a que remita cualquier medición que supere los 27ºC.

El pasado viernes el sindicato solicitó al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que llevara a cabo mediciones de la temperatura en los institutos Vicente Medina de Archena y Luis Manzanares de Torre Pacheco ante las quejas recibidas por el intenso calor registrado en ambos centros.