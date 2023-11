Utilizar la plaza Juan XXIII o la zona portuaria para celebrar las ferias programadas por el Ayuntamiento para los meses de octubre y noviembre. Es la propuesta que MC Cartagena llevará al próximo pleno municipal tras los eventos celebrados en la plaza de España durante las últimas semanas y que, según los cartageneristas, han recibido críticas y han provocado malestar entre los participantes.

Así lo indicó a través de un comunicado la concejala Isabel García, que hizo balance de las seis ferias celebradas destacando el malestar por la ubicación y las fechas que le han hecho llegar tanto participantes como asistentes. De hecho, la edil recordó que ya antes de la celebración de las ferias, desde MC se detectaron problemas de accesibilidad, de seguridad y de aglomeraciones en el lugar debido al reducido espacio disponible. Para la concejala de la formación cartagenerista , además, «el supuesto ahorro económico que no vemos por ninguna parte, no justifica que se desarrollen todas las ferias de forma consecutiva». «Creemos más bien que cada feria debería tener su fecha estipulada según conveniencia y no juntarlas todas sin hacer distingos entre ellas», explicó García, quien añadió que «es cuestión de conocer cada uno de los perfiles, de hablar con los comerciantes y asociaciones, y adecuarse a ellos sin tener que meterlos a todos en el mismo lote».