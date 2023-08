Los hosteleros han levantado la voz ante el Ayuntamiento de Cartagena por lo que consideran un ‘decretazo’ al obligar a los empresarios a retirar la ampliación de terrazas permitida por las medidas extraordinarias del COVID y no ofrecer posibles soluciones en un momento en el que el sector pasa por dificultades. Así lo expresó la Asociación de Hosteleros y Empresarios de la Hostelería de Cartagena y Comarca (Hostecar) en un comunicado en el que censuró la falta de alternativas y estudios de viabilidad de las ocupaciones por parte de la Concejalía de Vía Pública.

Desde la Asociación critican que, aunque en un comunicado el pasado fin de semana el Ayuntamiento afirmó que los hosteleros tenían posibilidad de negociar mantener las terrazas, el decreto enviado a los empresarios no recoge esa opción, sino que habla de una retirada forzosa y, de forma subsidiaria si el propietario no lo hace de forma voluntaria. “Nuestro Departamento de Ingeniería ha recibido multitud de solicitudes de empresarios que desean mantener las licencias de veladores”, argumentaron desde Hostecar, añadiendo que “se deberían de analizar todos los casos, uno a uno, ya que todos tiene características diferentes”. De igual forma, desde la Asociación pidieron “buscar soluciones consensuadas con el sector para alcanzar la mejor de las alternativas, que no moleste a los peatones y afecte lo menos posible sobre las plazas de aparcamiento”.

Y es que, según Hostecar, la retirada ahora de las terrazas llega “en el peor momento”, ya que la ciudad “ha quedado desierta en verano y con ello los ingresos económicos, bien por las diversas olas de calor que hacen impracticable las horas centrales del día o por el desplazamiento de los clientes a las zonas de costa, se han visto reducidos”. De hecho, un estudio llevado a cabo por la patronal hablaba de una reducción del 12% en la facturación del sector durante la época estival. “Ahora que vuelve la actividad a la ciudad, nos las quitan”, añadieron.

Para los hosteleros, las terrazas “son un elemento fundamental en el desarrollo de la actividad económica de las empresas del sector, pues los hábitos de consumo de los clientes han cambiado tras el Covid-19 y la gente prefiere consumir en exteriores”. Por ello, argumentaron que “la retirada de las terrazas afectará drásticamente a nuestra facturación y por ende causará irremediablemente una considerable pérdida de puestos de trabajo”.