La periodista Isa Bescós, en una exclusiva para la revista Lecturas, ha descubierto quién es la novia de Rafael Castaño: el ganador del bote más alto de 'Pasapalabra' que, el pasado jueves 16 de marzo se hizo con 2.272.000 millones de euros tras completar las 25 definiciones del Rosco del tirón.

Desde que Castaño se hizo con el premio millonario ha comenzado un recorrido por todos los medios de comunicación españoles donde ha revelado las particularidades de su paso por el concurso más visto de la parrilla televisiva en España, qué piensa hacer con el dinero o cómo lleva la jugosa cantidad de impuestos que tendrá que aportar a Hacienda.

Una de las preguntas que llevan días haciéndose sus seguidores y que, hasta la fecha, no había encontrado respuesta es quién es la pareja de Rafa Castaño: aunque él nunca había comentado nada sobre el tema, muchos sospechaban que tenía una relación en Madrid, lejos de su Sevilla natal. Pero no ha sido hasta ahora, cuando la revista Lecturas ha publicado una portada con la feliz pareja, que se ha hecho pública su relación.

Según cuentan desde Lecturas, Rafa tendría una relación con la presentadora navarra de Antena 3 Beatriz Solano, a la que habría conocido en el plató de 'Pasapalabra' cuando acudió el 29 agosto de 2022 para concursar en su equipo. En aquel entonces, la periodista obtuvo 5 segundos de tiempo extra en el rosco gracias a la canción 'Love is in the air'.

¡Exclusiva! Rafa, el millonario ganador de #Pasapalabra, tiene novia 😍 Descubrimos a la presentadora de Antena 3 que le ha robado el corazón. Quién es, cómo se conocieron y cuáles son sus planes, este miércoles en tu kiosco. ¡Te esperamos! #ExclusivaLecturas pic.twitter.com/6FT2z2GGJj — Lecturas (@Lecturas) 22 de marzo de 2023

¿Quién es Beatriz Solano, la novia de Rafa Castaño?

Beatriz Soriano, la pareja de Rafa Castaño según ha revelado la revista Lecturas, es una periodista licenciada por la Universidad de Navarra que trabaja en Atresmedia desde hace trece años: al principio de su carrera, que ha desarrollado en el ámbito de los informativos de televisión, cubrió la sección de cultura y espectáculos y, después, la llegada del coronavirus y su posterior vacunación.

Entre los trabajos donde la hemos visto en acción están los encierros de San Sebastián de los Reyes, que ha cubierto y de lo que presume en sus redes sociales.