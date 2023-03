Bárbara Rey se encuentra inmersa en un recorrido promocional por distintos medios españoles: hace unas semanas visitó el 'Viajando con Chester' de Risto Mejide en Cuatro (donde cosechó datos récord de audiencia), el pasado domingo estuvo junto a Xuso Jones y Ana Brito en su podcast 'Poco se Habla!' y, ayer, en El Hormiguero con Pablo Motos.

Además de hablar de la nueva serie inspirada en su vida 'Cristo y Rey' interpretada por Belén Cuesta y Jaime Lorente, Bárbara Rey ha aprovechado su paso por los micrófonos para aclarar los rumores sobre su relación con el Rey Emérito y los supuestos chantajes, además de otros pormenores curiosos de su vida y carrera.

En la entrevista con Pablo Motos, Bárbara Rey habló sobre su relación con Ángel Cristo y reconoció que tuvo "miedo" por su vida y la de sus hijos, además de zanjar el tema de las presiones sobre el Rey Emérito: "Es totalmente mentira", aunque sí reconoció que le "complicó la vida".

Una de las anécdotas más curiosas que la artista ha compartido con toda la audiencia de Antena 3 es cómo pasó de llamarse María Margarita García García, su nombre original, a Bárbara Rey. Hasta ahora, muchos sospechaban que se trataba de un nombre vinculado a su relación con el monarca, pero nada más lejos de la realidad: la totanera ha explicado que el nombre lo inventó junto a su representante combinando el de artistas famosas de la época con apellidos típicamente españoles.

La trágica infancia de Bárbara Rey en Murcia

En el marco de la entrevista, Pablo Motos ha preguntado a Bárbara por su infancia en Totana, Murcia. El periodista no se lo ha pensado dos veces y ha apuntado hacia la historia más dura de la vida de la artista: "Empecemos por tu madre: tú naces y tu madre no te quería".

La actriz ha explicado entonces que su madre no quiso quedarse embarazada de ella y que "hizo todo lo posible por abortar" cuando supo que estaba esperando una hija. A partir de ahí, el presentador de 'El Hormiguero' ha intentado dibujar la niñez de Bárbara en Totana: una época vital que Bárbara ha relatado prácticamente como una pesadilla.

Aunque ha aclarado que "hay que disculparla" porque padecía de los nervios, la 'vedette' ha contado en directo que su madre le pegaba, a ella y a sus hermanos.

Además del maltrato físico que sufrió la joven Bárbara en su casa de Murcia, también ha contado el machaque psicológico al que la sometía su madre: "Ella me contaba montones de veces que no había querido tenerme. También me contaba las cosas que hizo para no tenerme: desde llevar mucho peso, hasta darse golpes en el vientre, bajar las escaleras sentadas y muchas cosas: meter los pies en agua hirviendo y otras muchas cosas que se hacían antiguamente que yo no sé si eso sirve para abortar. Desde luego a mi madre no le sirvió, gracias a Dios. Bueno, digo gracias a Dios pero si no hubiera vivido pues tampoco me hubiera enterado".

Pablo Motos ha replicado: "Me estoy imaginando tú siendo pequeñita, y tu madre diciéndote una cosa así: cuando más cariño necesitas..." a lo que ella ha seguido explicando alguno sucesos escalofriantes vinculados a su madre: "Estuve muy enferma cuando tuve tres meses, estuve más allá que acá. Me acuerdo que cuando a lo mejor llegaba un poco más tarde a casa -diez minutos o un cuarto de hora- o se enteraba de que había ido a bailar con mis amigas... y no había hecho nada y, de verdad que no había hecho nada porque que fui muy tontorrona todo el tiempo que estuve en mi pueblo. Cuando había algo que no le gustaba, o que llevara la falda un dedo más corta de lo que ella creía que debía hacer siempre me decía que cuando estuve tan mala me tenía que haber muerto".