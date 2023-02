¿Quién es la 'gente de bien' para el PP?



- Los pensionistas, NO.

- Los trabajadores, NO.

- Los estudiantes que reciben becas, NO.



Serán aquellos a los que ustedes miman, los que se molestan por el impuesto a la banca y eléctricas o por el impuesto a las grandes fortunas. pic.twitter.com/PFh6TKcF6h