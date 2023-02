Nueva era, borrón y cuenta nueva. Es la decisión que ha tomado Mediaset en esta nueva etapa en la que Paolo Vasile ya se ha retirado del grupo de comunicación. Los cambios que han traído los nuevos consejeros delegados ya se están dejando ver en pantalla, por ejemplo, con la reducción del tiempo de emisión de Sálvame (Telecinco), cuya última hora de programa solo se puede ver en la aplicación de pago.

Además, dos días después de conocerse la marcha de Vasile tras 23 años, la noticia ya tenía consecuencias para la empresa: los inversores se animaron y las acciones estaban disparadas, con una cotizada que creció un 11,62%. Registró su mejor jornada del año en bolsa el 19 de octubre. Precisamente, el 29 de septiembre había sido su día negro, el peor en cinco años, cuando el valor de la acción marcaba 2,29 euros.

El conglomerado dueño de Telecinco y Cuatro quiere recuperar el liderazgo de audiencia que le ha arrebatado Atresmedia. Para ello, ha tomado una determinación. Mediaset ha vetado a trece famosos que son casi de la casa, habituales en su parrilla, ya sea por su presencia en los programas del corazón o porque en los espacios se hable de ellos. Quiere quitarse de encima a 'los de siempre'.

Todos ellos son nombres que hoy en día el público relaciona directamente con la cadena, 'un sello' que se quiere borrar. "Han puesto varios carteles en la redacción con varios nombres de gente que está vetada y de la que no podemos ni hablar. Tampoco pueden salir en los vídeos", confirman fuentes del grupo a La Razón.

Entre ellos está, sorprendentemente, Bárbara Rey, que esta misma semana aparecía hablando del rey emérito en el programa Viajando con Chester, entrevistada por Risto Mejide. Además, la competencia (Antena 3) emitirá una docuserie sobre la actriz de Totana en la que será ella la que hable directamente, aprovechando el tirón de la serie Cristo y Rey, de AtresPlayer Premium.

'Borran' del mapa a gente de la casa

El nombre de los otros doce vetados tampoco deja de ser increíble: todos han sido colaboradores de la casa, reporteros, concursantes de realities o carne de cañón durante mucho tiempo para hacer montones de horas de directo. Ahora ese espacio se tendrá que rellenar con otros contenidos.

Estos son los 13 vetados de Mediaset: Rocío Carrasco (Hable con ellas, Sálvame, Rocío. Contar la verdad para seguir viva, Sálvame Mediafest...) Fidel Albiac (pareja de Rocío Carrasco) Antonio David Flores (excolaborador de Sálvame) Rocío Flores (excolaboradora de El Programa de Ana Rosa y exconcursante de Supervivientes) Kiko Rivera (exconcursante de GH VIP, GH Dúo, Supervivientes y habitual en Sálvame Deluxe) Bárbara Rey (habitual de Sálvame Deluxe) Olga Moreno (ganadora de Supervivientes) Marta Riesco (reportera de Fiesta y exreportera de El Programa de Ana Rosa) Gloria Camila (excolaboradora de Ya son las ocho) José Fernando (hermano de Gloria Camila) Ortega Cano (en boca de todo Telecinco) Rosa Benito (excolaboradora de El Programa de Ana Rosa, de Sálvame y de Ya es Mediodía) Rosario Mohedano (hija de Rosa Benito)

Una pena que no hayan tenido en cuenta que la murciana convirtió uno de los momentos (que nadie olvida) de Sálvame Deluxe en historia de la televisión... "Tú y yo, Chelo, y te quiero, y siento mucho que no me hayan gustado las mujeres porque habría sido más feliz, hemos tenido una noche de amor".