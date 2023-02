De no querer pronunciarse sobre el asunto a ir a por todas. Así ha cambiado Bárbara Rey su postura sobre su supuesta relación con el rey emérito, una vez que la serie de AtresPlayer Cristo y Rey aborda abiertamente el tema. En ella se narra cómo la artista de Totana habría mantenido una relación sentimental con Juan Carlos I e, incluso, cómo esa vinculación le habría costado un ansiado papel en una película de Carlos Saura, que insistía en que la reina del destape participara en su cinta.

Bárbara Rey ha asistido este martes a Viajando con Chester, en Cuatro, donde ha conversado con Risto Mejide sobre el padre de Felipe VI, que actualmente reside en Abu Dabi. "Me vetó en TVE y yo tenía que mantener a mis hijos y él no hizo nada. Le hablé claramente a él y no sé qué pudo hacer después. A quién le pudo pedir ayuda o lo que hizo o lo que sea (...) No se portó nada bien conmigo", ha relatado.

Incluso en una ocasión, ha desvelado, le hizo entender a 'su amigo entrañable' que le hacía falta dinero, precisamente cuando su hermana padecía cáncer, aunque no le prestó su ayuda: "Como el que oye llover".

Asimismo, la vedette se ha referido a las supuestas fotos en las que ambos aparecían juntos, aunque nunca vieron la luz. En las imágenes, el emérito estaría tocando un pecho a la actriz, que ha negado haber recibido dinero por no publicarlas, además de no haber chantajeado con ellas a la Casa Real: "Eso le perjudicaba a él. A mí me robaron todo (...) No fui yo. Había una persona que ha fallecido. No puedo decirlo porque tiene familia y me demandaría. Además fue la persona que me indujo a que grabase dos o tres conversaciones de él en mi vida. He tenido conversaciones de él en el contestador del teléfono y he borrado todo".

Las 'escuchas robadas'

De esta forma, Bárbara Rey ha reconocido lo que lleva años diciéndose en la prensa, que grabó a Juan Carlos I, aunque ha asegurado que lo hizo para cubrirse las espaldas porque a ella también la estarían grabando. De hecho, una de las imágenes de archivo más rescatadas en televisión es la del vídeo de la actriz atendiendo a los reporteros al salir de su casa, desde el coche, y dando a entender que se le estaba espiando.

"A nosotros nos habían grabado donde nos veíamos. Todo. Una mala amiga me aconsejó que lo grabase, pero no tengo casi nada. Tengo dos o tres de un mismo mes, pero no he hecho uso de ellas. Sé que entraron y robaron y que las está usando otra gente", ha contado.

La murciana ha negado en todo momento que hubiera chantajeado a Juan Carlos I, que hubiera recibido dinero a cambio de su silencio y que le hubiera organizado una encerrona. Respecto al supuesto programa de cocina que se le habría 'regalado' en la televisión pública de Valencia, según apuntaba recientemente la prensa, también ha sido tajante al negarlo.

Las informaciones contaban que fue una forma de pararle los pies tras su visita a Tómbola en 1997, donde estaba dispuesta a contarlo todo, aunque finalmente la entrevista se canceló el mismo día, una vez que ella ya estaba en las instalaciones, por "órdenes de arriba".

Finalmente, Bárbara Rey ha mostrado abiertamente su enfado por cómo el rey emérito habría interferido en su carrera profesional como actriz, "destrozándola totalmente". En una entrevista con La Opinión, la reina del destape aseguró que "podría haber trabajado mucho más".