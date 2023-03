El pasado 5 de marzo se estrenó el sexto programa de la segunda temporada del podcast 'Poco se habla!' que presenta Xuso Jones junto a Ana Brito. En él, la pareja entrevista a "una gran mujer con una gran historia detrás": Bárbara Rey.

A lo largo de la entrega titulada 'Hablamos de secretos con Bárbara Rey', la vedette -que acaba de ver estrenada una serie sobre su vida donde también trabaja el murciano Jaime Lorente, 'Cristo y Rey'- ha contado algunos detalles de su vida privada hasta ahora desconocidos, además de valorar el gran trabajo de los actores y actrices que dan vida a su historia en la nueva serie de Atresplayer.

Sobre el murciano, Bárbara ha dicho que "es maravilloso como persona. Ha cogido el personaje de Ángel de una manera tan impresionante que yo cuando estaba viendo los dos primeros capítulos ha habido momentos que se me han saltado las lágrimas porque estaba viendo a mi marido. Era como si estuviera reviviendo momentos con él".

Respecto a la interpretación de Belén Cuesta, que interpreta a la propia Bárbara en la serie, ha reconocido que ha hecho un trabajo "impresionante" donde ha clavado los "gestos, movimientos y bailes" de la totanera.

Xuso Jones entrevista a Bárbara Rey

A lo largo de los casi 60 minutos que dura la entrevista, Xuso Jones ha tratado prácticamente todos los temas candentes con su paisana: desde la nueva serie que se ha estrenado sobre su vida, hasta cómo "escapó" de Murcia para irse a Madrid a triunfar. Sobre su relación con el Rey Emérito, la excolaboradora de 'Sálvame' ha dejado claro que está cansada de hablar del tema y que hace mucho tiempo que no habla con él.

En cierto momento de la conversación, Xuso le pregunta si se arrepiente de todo lo que ha callado hasta ahora. La murciana le responde sin pensárselo: "No, para nada, no me arrepiento de nada porque primero es mi forma de pensar y de ser y segundo, por otro lado, le he dado de comer a muchísima gente. ¿Tú sabes la cantidad? Yo me siento un poco como Teresa de Calcuta, he dado muchísimo trabajo sin ser empresaria ni nada. Lo fui cuando estaba casada, pero el resto de mi vida no. Y digo: oye, hay que ver la cantidad de gente a la que le he arreglado la vida y han comido hasta los niños, que me encanta".

En referencia a que todavía quedan muchas "generaciones" que pueden "comer" del trabajo que Bárbara Rey genera, la totanera ha utilizado un clásico refrán sobre el esfuerzo: "El comer y el rascar, todo es empezar" que según misma ha precisado "se dice mucho en mi tierra".

Xuso ha confirmado que, efectivamente, es una frase que se utiliza mucho en Murcia y ambos han comenzado a reírse: "Ya verás la que se va a armar". Después, tanto Ana como él han reconocido que "cada capítulo aprendemos algo más sorbe la Región", aunque Xuso ha confesado que "se ríen mucho, pero bueno".