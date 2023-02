Jorge Javier Vázquez es uno de los presentadores más conocidos de la prensa rosa española: nacido en 1970, saltó a la fama gracias a sus colaboraciones en 'Extra rosa' (un programa presentado por Rosa Villacastín y Ana Rosa Quintana) y se consolidó como una de las figuras más importantes en programas como 'Sabor a ti', 'Aquí hay tomate' o 'Día a día'.

Pero si algo ha catapultado a Jorge Javier ha sido 'Sálvame': el programa estrella de Telecinco que, hasta ahora, era uno de los líderes de audiencia. Además, el madrileño de 52 años, también ha conducido shows tan exitosos como 'Supervivientes' o 'Deluxe'.

El experimentado periodista visitó 'Poco se habla', el podcast del murciano Xuso Jones y Briten, para estrenar la segunda temporada. En el programa, Jorge Javier reconoce que se enfrenta al que podría ser el pero año de su vida y debate cuerpo a cuerpo sobre el papel del periodismo en la actualidad.

Entre las confesiones que el murciano ha conseguido arrancarle a Jorge Javier, una de las más sonadas ha salpicado a otra colaboradora de 'Sálvame'. El showman ha confesado que, tras la publicación de su nuevo libro, 'Antes del olvido' ha dejado de hablarse con una de las habituales del programa de Telecinco.

Jorge Javier se sincera con Xuso Jones en 'Poco se habla'

Xuso Jones preguntó a Jorge Javier qué prefería, si vivir "puerta con puerta" con Belén Esteban o con Belén Rodríguez. Sin pensárselo mucho, el periodista respondió que con Esteban. La sorpresa llegó cuando aclaro que con Rodríguez no se habla.

"Con Esteban. Con Rodríguez no me hablo", explicó Jorge Javier ante el asombro de los conductores del podcast. El motivo, un malentendido que dinamitó la relación cuando 'Antes del olvido' estaba a punto de salir a las librerías, en noviembre: "Resulta que mi libro salía el 9 de noviembre, y con ella hablaba todos los días a las 6 de la mañana. Últimamente, discutíamos por idioteces, así que le dije: "Este finde no vamos a discutir, tengo que estar muy tranquilo porque es la presentación del libro y no quiero líos y tengo que estar concentrado".

Pero, aunque Vázquez le rogó a Rodríguez tranquilidad antes de uno de los momentos claves de su vida, lo que ocurrió fue distinto: "El lunes por la mañana me pidió un favor (Rodríguez), que era enviar un audio a una persona, y le dije: "Vale, te lo hago". Estaba en el rodaje de una docuserie de Rocío y a las 5 de la tarde recibo un mensaje: "Te pedí un favor, no me hables de humanidad".

La acusación de la periodista provocó que Jorge Javier estallara: "Le contesté mal y ella me contestó también mal y la bloqueé".

Ante esta confesión, Xuso Jones intentó buscar un punto de encuentro para una futura reconciliación: "Es una tontería que se puede arreglar", pero el presentador respondió tajante: "Por ahora no. La tengo bloqueada".