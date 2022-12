La audiencia de 'El programa de Ana Rosa' se ha quedado completamente descolocada este martes: la famosa presentadora que conduce el programa, Ana Rosa Quintana, ha abandonado el programa de repente disculpándose con los espectadores.

La directora ha dejado el plató de Telecinco, pero a diferencia de hace un año, cuando compartió que padecía un cáncer de mama y que abandonaba puntualmente la emisión para tratarse y recuperarse, en esta ocasión se trata de algo muy distinto: Ana Rosa ha salido del cuadro para atender sus obligaciones como la reconocida periodista que es.

Ana Rosa Quintana dejó el programa en manos de Patricia Pardo y Joaquín Prat para asistir a una entrega de premios que han reconocido "su influencia en el pensamiento y en la actividad política y social": los premios 'Poder Femenino' de la revista Yo Dona.

"Joaquín y Patricia, me disculpáis, que hoy no paso a vuestro sofá. Me voy, porque hoy Yo Dona entrega unos premios y soy una de las afortunadas", revelaba la presentadora. Estos premios también han reconocido la trayectoria de Carla Simón, Regina Polanco, Remedios Zafra o Adriana Cerezo Iglesias.