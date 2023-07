Licenciado en Psicología y posteriormente doctorado con una tesis sobre prevención del abandono escolar prematuro en Formación Profesional, Xavier Méndez ha adquirido una experiencia en el ámbito psicológico que ha acabado marcando su faceta docente, siempre esforzándose por integrar la teoría con la práctica. La prevención de los casos de problemática escolar, como el acoso, la ansiedad o los problemas de conducta, ocupa ahora gran parte de sus investigaciones .

Recientemente ha sido nombrado Académico de Número de la Academia de Psicología de España. ¿Cómo se siente tras este reconocimiento?

Es una enorme satisfacción que colegas ilustres, entre ellos varios de mis maestros, propongan tu nominación. Como comenté a mis estimados mentores, estaba enormemente satisfecho de que hubieran considerado mi candidatura, y no me sentiría decepcionado si era elegido otro compañero, eso significaría que poseía tantos o más méritos que yo.

¿Qué tratará de aportar a esta institución?

Me siento abrumado por entrar a formar parte de esta prestigiosa institución y compartir tareas con colegas que admiras. Intentaré promocionar y difundir la psicología clínica infantil, mi área de especialización, aprovechando mis lazos con la editorial Pirámide, del Grupo Anaya, de la que soy director de las colecciones Ojos Solares, con una línea sobre tratamiento psicológico de problemas de niños y adolescentes, otra sobre desarrollo infantil y una tercera sobre programas de intervención, Guías para Padres y Madres y, más recientemente con la Doctora Aurora Gavino, de la Universidad de Málaga, Psicocuentos para niños pequeños.

¿Cuándo y por qué decidió unir sus caminos con la Universidad de Murcia?

Mi formación académica y mi trayectoria profesional están ligadas a la Universidad de Murcia. Desde el principio tuve clara mi vocación docente y a los pocos años obtuve una plaza de profesor asociado en la Universidad de Alicante; a punto de firmar el contrato me llamaron de la Universidad de Murcia para una entrevista de trabajo y fui seleccionado. La decisión no fue sencilla; en mi elección pesó la ciudad que me había visto nacer y la docencia en materias propias, puesto que Alicante no contaba con estudios de psicología. En la Universidad de Murcia he desarrollado mi carrera docente e investigadora, agradecido al calor dispensado por mis alumnos y mis compañeros de Facultad.

Las consultas psicológicas han aumentado un 56 % en la UMU el último año. ¿A qué cree que se debe el incremento de los problemas de salud mental entre la comunidad universitaria?

El notable aumento de la demanda psicológica no es un fenómeno exclusivo de la Universidad de Murcia. De acuerdo con el barómetro sobre salud y bienestar, realizado por las Fundaciones Mutua Madrileña y Ayuda contra la Drogadicción FAD Juventud, con una muestra de 1.500 jóvenes de 15 a 29 años, más de la mitad ha precisado tratamiento psicológico después de la pandemia del coronavirus, y uno de cada tres ha tenido ideas suicidas, especialmente los adolescentes de 15 a 19 años. La tendencia al alza se venía observando hace años, aunque la crisis sanitaria y el confinamiento han acelerado el proceso. La explicación hay que buscarla en una multiplicidad de causas: mayor competitividad académica, desaparición del estigma de «acudir al psicólogo» por influencia de las redes sociales, surgimiento de nuevos trastornos como el abuso de videojuegos o las apuestas online, etc.

¿Qué servicios y herramientas ofrece la Universidad de Murcia para hacer frente a esta problemática?

Destacaré dos. El Servicio de Psicología Aplicada dispone de varias unidades, como la Clínico Sanitaria, que ofrece ayuda para problemas de ansiedad y depresión. Cualquier persona puede solicitar cita, y además los miembros de la Comunidad Universitaria gozan de ventajas. Para más información se puede consultar la página web: https://www.um.es/web/sepa/

También el Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado, que atiende las necesidades socio-educativas de los alumnos con discapacidad y promueve programas de salud (https://www.um.es/web/adyv/).

En muchos casos, los trastornos de salud mental tienen su origen en la infancia. ¿Se trabaja lo suficiente desde el sistema educativo por la salud mental desde edades tempranas?

En efecto, según la Fundación Alicia Koplowitz más del 70% de los trastornos mentales surge antes de los dieciocho años, y se sabe que el inicio temprano es un indicador de peor pronóstico. El Libro Blanco de la Salud Mental Infanto-Juvenil, editado por el Consejo General de la Psicología de España, se hace eco de las carencias de nuestro país en este terreno y denuncia la atención deficitaria a los menores, agudizada por la crisis sanitaria originada por la pandemia de la covid-19. La salud mental no es un lujo y se debería reforzar la presencia de los psicólogos no solo en el sistema educativo, sino también en otros ámbitos como la atención primaria.

Hace años impulsó el Programa Fortius para la fortaleza psicológica en niños. ¿Qué proyectos ocupan ahora su tiempo?

Siento especial cariño por el programa Fortius, dirigido a promover la fortaleza psicológica y prevenir las dificultades emocionales en la infancia, valorado muy positivamente por los niños, los padres y los maestros que participan en él. En estos momentos coordino con mis colegas de la Universidad Miguel Hernández de Elche, los profesores Mireia Orgilés y José Pedro Espada, un manual para profesionales y estudiantes sobre problemática escolar: acoso, ansiedad ante los exámenes, problemas de conducta en el aula, absentismo, etc., que esperamos sea útil para el trabajo de los profesionales y la formación de los estudiantes.