Científicas españolas han descubierto la presencia de varias moléculas precursoras de la vida en la región de formación de estrellas IC 348 de la Nube Molecular de Perseo, localizada aproximadamente a 600 años luz de distancia de la Tierra. Estas moléculas podrían eventualmente conducir a la evolución de formas de vida alienígenas complejas, en una región relativamente cercana a nuestro planeta.

Las investigadoras Susan Iglesias-Groth, del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), y Martina Marín-Dobrincic, de la Universidad Politécnica de Cartagena, en España, han descubierto la presencia de numerosas moléculas precursoras de la vida en un joven cúmulo estelar, formado hace entre 2 y 3 millones de años. Las moléculas fueron identificadas en una región de la Nube Molecular de Perseo, considerada una de las zonas de formación estelar más cercanas al Sistema Solar.

¿Vida extraterrestre en formación?

Cuando nos referimos a la búsqueda de vida extraterrestre, inmediatamente pensamos en civilizaciones inteligentes más avanzadas o en otras formas de vida, por ejemplo microbianas, que ya se han desarrollado. Sin embargo, es probable que nuestro primer contacto con la vida alienígena sea mediante estructuras prebióticas: en este momento, en diferentes partes del Universo una “sopa” química con variados ingredientes podría estar creando las condiciones iniciales para la vida.

Si estos elementos encuentran un hogar propicio, es factible que den el primer paso para el surgimiento de la vida compleja, tal como sucedió en la Tierra primitiva hace alrededor de 3.800 millones de años. Ahora, el nuevo estudio de las científicas españolas, publicado recientemente en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, nos muestra que ese proceso puede estar ocurriendo relativamente cerca de nuestro planeta.

La Nube Molecular de Perseo se ubica a aproximadamente 600 años luz de la Tierra, cercana a la constelación de Perseo: contiene más de 10.000 masas solares de gas interestelar y polvo cósmico. La estructura es muy brillante en las longitudes de ondas infrarrojas, destacándose los Cúmulos IC 348 y NGC 1333, en los cuales se están formando estrellas y discos protoplanetarios, los “gérmenes” de futuros sistemas planetarios como el Sistema Solar.

Diversidad molecular y aminoácidos

Según una nota de prensa, Iglesias-Groth y Marín-Dobrincic identificaron en el Cúmulo IC 348 moléculas como hidrógeno (H2), hidroxilo (OH), agua (H2O), dióxido de carbono (CO2) y amoníaco (NH3), entre otras. También descubrieron varias moléculas que contienen carbono, como por ejemplo cianuro de hidrógeno (HCN), acetileno (C2H2) o diacetileno (C4H2).

La investigación también permitió confirmar la presencia de moléculas más complejas, como los hidrocarburos armoáticos policíclicos (PAH) y los fullerenos C60 y C70. Todo este rico y diverso conjunto de elementos químicos es crucial para crear las condiciones necesarias para el surgimiento de la vida, en el marco de una región en la que se están formando estrellas y planetas.

Varias de estas moléculas biológicas se consideran elementos esenciales para el desarrollo de los aminoácidos, que conformaron el código genético de los primeros microorganismos que surgieron en la Tierra, dando el paso inicial para la explosión de diversidad vital que hoy caracteriza a nuestro planeta y lo hace especial en el cosmos.

Las científicas a cargo del nuevo estudio creen que el Telescopio Espacial James Webb de la NASA podría proporcionar detalles sobre la distribución espacial de todas estas moléculas, confirmando posteriormente “la muy probable presencia de aminoácidos en el gas de la Nube Molecular de Perseo y en otras regiones de formación estelar", indicó Iglesias-Groth, según un artículo publicado en Interesting Engineering.

Todos estos hallazgos podrían brindar una nueva perspectiva sobre la probabilidad de descubrir vida extraterrestre en alguna parte del Universo, un viejo sueño de la ciencia y de toda la humanidad que quizás pueda hacerse realidad más cerca de la Tierra de lo que pensamos.

Referencia

A rich molecular chemistry in the gas of the IC 348 star cluster of the Perseus Molecular Cloud. Susana Iglesias-Groth and Martina Marin-Dobrincic. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2023). DOI:https://doi.org/10.1093/mnras/stad495