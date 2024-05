Maldita Nerea cerrará Murcia On con un concierto con los niños como estrellas

El pasado mes de febrero, Maldita Nerea se coronó en Madrid con un concierto en un Wizink Center que rozó el lleno. Hasta allí les llevó Manual para seres maravillosos (2023), un largo que aún no habían tenido oportunidad de presentar en su tierra natal, en Murcia.

Eso cambiará el próximo 19 de octubre, cuando la banda de la tortuga salga al ruedo para cerrar el ciclo de conciertos Murcia On, que arranca la semana que viene con el concierto de Estopa y se alargará con casi una veintena de citas hasta ese cierre en otoño.

Así lo han presentado en rueda de prensa el alcalde de Murcia, José Ballesta, junto al propio músico y compositor Jorge Ruiz. Ballesta ha descrito este concierto como un proyecto que refleja todos los atributos de la "marca Murcia": una actuación que transmite los valores de la ciudad que quiere construir para los murcianos y entre todos los murcianos, un proyecto de ciudad "cosmopolita, lleno de energía, ilusión y pasión".

El alcalde ha presentado a Jorge Ruiz como un "murciano internacional que ha triunfado en todo", remitiendo a ese especial concierto en el Palacio de los Deportes de Madrid del pasado 17 de febrero. También ha querido destacar, como presagio del gran anuncio, el compromiso de Maldita Nerea con los niños y la infancia, dando paso al ideólogo de todo para explicar, en su propia voz, qué podrán vivir los asistentes a ese concierto del 19 de octubre que cerrará un ciclo que, en palabras del alcalde, trae a la ciudad "lo mejor del ámbito nacional e internacional", conformando "un festival excepcional que no existe en ninguna otra ciudad española": Maná, Ricky Martin, Raphael, Tom Jones, Take That y WOS serán solo algunos de los artistas que por allí pasarán.

"Somos uno de los pocos grupos cuyo público cada vez tiene una media de edad más baja, nadie me cree cuando lo digo", ha bromeado Ruiz. Es por eso que, a pesar de que la banda nunca ha dejado de lado al público más juvenil en sus conciertos, el de este otoño en Murcia será especialmente significativo. El mundo de la infancia y la educación están muy presentes en ese Manual para seres maravillosos ("Todos somos seres maravillosos en potencia", ha asegurado), por eso será "un orgullo" ver las gradas de la Plaza de Toros llenas de niños.

Para facilitar que ocurra, las entradas estarán a mitad de precio para los menores de 12 años, con lo que buscan propiciar que este sea un concierto al que asistir en familia sin que suponga un sobreesfuerzo económico. Las entradas ya están disponibles a un precio completo de 30 euros. Además, según explicó, se entregará una pulsera luminosa a cada uno de ellos para identificar a los niños durante el concierto. De esta manera, explicó el frontman de la banda, cuando bajen las luces de la Plaza de Toros, "brillarán las estrellas del futuro".

Los niños deciden

Durante la presentación del concierto, Jorge Ruiz también ha remitido a un concurso que la banda dirigió en redes sociales hacia los centros educativos, dentro de las muchas acciones que realiza, en colaboración con Sony Music, para estrechar lazos entre la música y la comunidad educativa. En él, se invitaba a los "profes" a versionar en las aulas la canción Inevitable. El centro ganador fue un colegio de Jumilla que este viernes recibirá la visita de la banda.

El cantante bromeó explicando que, además, los alumnos han votado pidiendo que acuda la formación completa al centro, para ofrecer un concierto eléctrico. Ha aprovechado la convocatoria para, también, lanzar una invitación a los estudiantes del centro a acudir a esa cita en octubre para cantar con ellos.

Los asistentes a la cita entrarán a la Plaza de Toros amenizados por la sesión del DJ M. Lacroix, una selección "ecléctica y conceptual", según él mismo la describe, compuesta por música "pensada por adultos para niños", huyendo de la infantilización de otras propuestas musicales enfocadas en la infancia. "Queríamos empezar la noche con una música sensible, y M. Lacroix entiende mi trayectoria y la conoce", ha apostillado Jorge Ruiz acerca del disyóquey que recibirá al público.

Con esta cita se pone el broche al festival Murcia On, que ya tiene la programación cerrada, a falta de "algún fichaje de última ahora que pueda aparecer", ha bromeado Carlos Peñalver, de Ibolele Producciones, la promotora al frente del ciclo. "En verano es complicado que la gente se quede, pero intentamos traer la mayor cantidad de cosas a Murcia", explicaba, añadiendo que es "un orgullo" que sean Maldita Nerea, precisamente, quienes cierren el cartel con este concierto tan especial.