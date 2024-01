La 'Operación Búsqueda' para hallar al adolescente desaparecido en el Mar Menor a principios de enero ha concluido este domingo a mediodía sin resultados ni pistas pese a los esfuerzos. El dispositivo, coordinado por la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Los Alcázares, arrancó a primera hora de la mañana desde dicha localidad con el apoyo de Capitanía Marítima y en el que participaron los consistorios de San Pedro del Pinatar, San Javier y Cartagena, Cruz Roja y clubes y empresas náuticas con presencia en la laguna.

“Desafortunadamente, no se ha encontrado a Ivor Petrov ni ninguna de sus pertenencias que puedan estar en el agua, como su bandolera o la otra chancla”, ha informado poco después de las 14.00 horas el alcalde de Los Alcázares, Mario Ginés Pérez, luego de agradecer a todas las personas y organizaciones implicadas en el operativo. La familia del joven, que ha recibido durante el mismo la visita del regidor y de responsables de emergencias, ofrecerá mañana en el Hotel Atrio del Mar de Los Alcázares, a las 12.00 horas, una rueda de prensa para pedir que los recursos para encontrar a su allegado no cesen.

“Por parte el Ayuntamiento no cesarán, Ivo debe ser encontrado; estamos poniendo todos los medios disponibles y deseamos que sea de manera inminente para que el sufrimiento de la familia y de todos los vecinos de Los Alcázares acabe”, ha continuado el alcalde, quien ha subrayado que a corto plazo la búsqueda “dentro del agua, en el Mar Menor” o “el resto de investigaciones que está realizando la Guardia Civil” vaya a finalizar.

Debido al temporal del sábado, los buzos de la Guardia Civil se centraron en zonas donde existía más probabilidades de que “el cuerpo, al estar en la superficie, haya sido arrastrado”, afirmó el sargento jefe del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de Murcia, Francisco Cabañero, en la comparecencia previa, quien descartó que estuviese atrapado, pues “el fondo está limpio, no hay prácticamente obstáculos”.

A pesar de la cantidad de medios movilizados, y de no tratarse de mar abierto, Cabañero admitió que no es posible ofrecer una explicación al hecho de que, más de dos semanas después, no se haya dado con el adolescente en las aguas del Mar Menor.

Desde primera hora de la mañana

La Guardia Civil y el Ayuntamiento de Los Alcázares se coordinó ayer con Capitanía Marítima para conocer de primera mano las corrientes del Mar Menor en los últimos días, distribuir los recursos y fijar las seis zonas de búsqueda.

El operativo, que incluyó un helicóptero de la Benemérita, se dividió en seis áreas de búsqueda: las tres primeras en zonas de poco calado, labor para la cual se emplearon 15 motos de agua que peinaron la costa; en las otras tres se usaron 12 embarcaciones para el interior de la laguna, que navegaron tanto en línea recta como “en espiral hacia dentro para abarcar la mayor zona posible”, precisó el coordinador del Servicio de Emergencias de Los Alcázares, Carmelo Martínez, antes de arrancar las tareas poco después de las nueve de la mañana.

“La Operación Búsqueda viene a complementar los trabajos realizados con anterioridad”, recordó el alcalde. Además, valoró que este domingo el tiempo acompañaba, porque “ayer hizo viento de levante”, circunstancia que, en teoría, debería de haber facilitado la búsqueda de Ivo Petrov.

“Vamos a continuar utilizando los recursos disponibles a nuestro alcance para que, de una vez por todas, la familia pueda encontrarlo”, dijo Pérez.

Entre los medios que intervinieron, Martínez destacó la presencia de dos motos acuáticas de Protección Civil de San Pedro del Pinatar; tres embarcaciones del Ayuntamiento de Los Alcázares, una de rescate del Consistorio de San Javier; dos de Protección Civil de Cartagena, una de Cruz Roja; una del Club Náutico de Santiago de la Ribera y tres del de Los Alcázares, amén de particulares de esta última entidad.