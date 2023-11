Un individuo de 25 años de edad, al que buscaban siete juzgados de Zaragoza, ha sido detenido por la Policía Nacional tras robar un móvil en Murcia, indica el cuerpo en una nota de prensa. El sospechoso, de 25 años, fue localizado gracias a que el teléfono que había sustraído llevaba instalada una app de rastreo. Sabiendo dónde estaba el terminal se supo dónde estaba el sujeto.

Los hechos tuvieron lugar a las cinco de la mañana del pasado domingo, cuando una mujer que iba por la calle con su móvil en la mano recibió un fuerte empujón, por parte de un desconocido, que le arrebató el teléfono y echó a correr. La víctima llamó al 091 para contar lo que le había ocurrido.

Tira el teléfono a un macetero

"Siguiendo el itinerario marcado por una app de rastreo instalada en el teléfono móvil sustraído, los agentes de la Policía Nacional establecieron un dispositivo de búsqueda interceptando en la plaza San Bartolomé de Murcia a un varón que coincidía plenamente con las características aportadas por la víctima, percatándose los policías como segundos antes esta persona arrojaba un objeto sobre un macetero situado en dicha plaza al percatarse de la presencia policial, resultando ser el teléfono móvil sustraído" detalla el comunicado de la Policía.

La víctima identificó su móvil y el sujeto fue detenido. Cuando lo identificaron en Comisaría, los investigadores descubrieron que pesaban sobre él siete órdenes de búsqueda y detención ordenadas por varios Juzgados de lo Penal de Zaragoza. Tras pasar por el Juzgado de Guardia de Murcia, ya está en prisión.

La Policía ha detectado desde hace meses un repunte de los robos de teléfonos en la calle, especialmente en zonas urbanas de Murcia y Cartagena.

Según apuntan fuentes policiales, se dedican a este tipo de delitos personas muy jóvenes, en ocasiones incluso menores de edad, que delinquen al descuido. No es raro que quiten el móvil de las mismas manos a un ciudadano que se encuentre hablando o mandando un mensaje. Debido a que esta práctica se está extendiendo tanto, y a que no hay día sin que se denuncie un episodio similar, los propios policías aconsejan a la gente que intente no usar su terminal cuando se encuentre caminando por la calle.