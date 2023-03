La Policía ha detectado en las últimas semanas un repunte de los robos de teléfonos en la calle, especialmente en zonas urbanas de Murcia y Cartagena.

Según apuntan fuentes policiales, se dedican a este tipo de delitos personas muy jóvenes, en ocasiones incluso menores de edad, que delinquen al descuido. No es raro que quiten el móvil de las mismas manos a un ciudadano que se encuentre hablando o mandando un mensaje. Debido a que esta práctica se está extendiendo tanto, y a que no hay día sin que se denuncie un episodio similar, los propios policías aconsejan a la gente que intente no usar su terminal cuando se encuentre caminando por la calle.

El exceso de confianza da lugar a que estos delincuentes aborden a su víctima y, sin que esta se lo espere, le quiten el teléfono.

Dado que los amigos de lo ajeno ven su momento cuando el ‘objetivo’ está llamando o chateando, para abalanzarse sobre la persona y agarrar el móvil, la Policía recomienda a la gente que, para sacar el teléfono, espere a estar en casa o en un local. En este caso, también con precaución: los están robando bastante de las mismas mesas de los bares, en especial de las terrazas.

Más consejos: tener apuntado el número IMEI (no en las mismas notas del teléfono, sino en un papel impreso), no guardar tarjetas o billetes en la funda y evitar portar el terminal en el bolsillo trasero del pantalón.

Cambiar terminales por droga

En el caso de la capital de la Región, los ladrones se organizan mejor de noche y en las zonas de ocio, con el fin de aprovechar la afluencia de personas para sustraer cosas sin ser vistos. Principalmente, buscan teléfonos y dinero. Estos amigos de lo ajeno suelen actuar por la zona de Centrofama y las tascas y también por las discotecas de Atalayas. Sus aliadas: la multitud y la realidad de que muchas personas se hallan en esos momentos bajo los efectos del alcohol y otras sustancias.

Los ladrones que actúan en grupo necesitan a sus compinches para que sea uno el que coja el teléfono y otro el que lo guarde.

En cuanto a qué hacen los delincuentes con los móviles que roban, las mismas fuentes precisan que, debido a la posibilidad del dueño legítimo de bloquear e inutilizar su teléfono, lo que hacen es llevárselos al extranjero o ‘destriparlos’ y usar sus piezas.

No obstante, policías de la Región afirman se ha detectado que hay jóvenes que roban los terminales para cambiarlos por estupefacientes que no pueden pagar.

A la pregunta de dónde se realizan los canjes, las mismas fuentes apuntan que en algunos puntos del Carmen pero, principalmente, en La Paz y La Fama, zona de la capital donde habitualmente la Policía Nacional lleva a cabo redadas contra el narcotráfico.

Clínicas dentales, peluquerías y bares reciben la visita de los amigos de lo ajeno

No solo móviles: también comercios. Esta misma semana agentes de la Policía Local de Murcia arrestaban a un individuo al que pillaron in fraganti cuando, presuntamente, intentaba robar en una cafetería de Espinardo.

Los policías vieron al sospechoso cuando cargaba una gran cantidad de botellas de bebidas alcohólicas en una furgoneta. Le dieron el alto y procedieron tanto a detener al hombre como a inmovilizar por falsedad documental el vehículo, ya que, según comprobaron, llevaba placas robadas.

El pasado domingo, por otro lado, un sujeto fracturaba el cristal de una clínica dental situada en el centro de Murcia, accedía a su interior y se llevaba un televisor. Echó a correr mientras sonaba la alarma, aunque pudo ser interceptado.

En la zona del Infante, por otra parte, se han recibido denuncias de robos en diferentes comercios, desde peluquerías a restaurantes. De uno de los establecimientos se llevaron cinco garrafas de aceite de oliva. Miembros de la Unidad de Barrios de la Policía Local capturaron a un hombre sospechoso del hurto, puesto que se encontraba vendiendo las garrafas en cuestión a los viandantes que por allí pasaban.