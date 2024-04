Iker Jiménez: Avistamiento de un OPNI

A Iker Jiménez le importa tres narices la cultura de la cancelación, cita textual. Ni si son las narices de las caras de Bélmez le van a impedir coger bien fuerte la bandera de la libertad de expresión para defender a compañeros de cadena como Risto Mejide, atosigados por el poder político, esa izquierda picajosa. El más allá empuñando su espada láser para contraatacar en el más acá. «El periodismo convencional ha perdido completamente la virtud de ser prescriptor de la realidad», sentenció el domingo desde su púlpito de Cuarto Milenio, un programa con 15 temporadas que, de realidades, sobre todo paralelas, sabe un rato. Alerta OPNI. Se ha avistado un Objeto Periodístico No Identificado que lo mismo te desentraña los enigmas de la Sábana Santa que las presencias de Belchite o el desastre de Chernóbil, que se pega un salto a Israel para explicar ‘in situ’ el horror del atentado terrorista de Hamás en el Festival Tribe Nova. Y que además te endosa una lección de ética profesional mientras convoca un sanedrín de reporteros de tendencia ultra adictos a la incorrección para ver quién la dice más gorda, y quejarse luego de las consecuencias.

«Decir lo que se piensa va a empezar a ser la última revolución», aseveró el profeta de lo paranormal en Mediaset, indignado por la cantidad de cosas que se inventa la gente en las redes sociales. «Yo alucino», remató, dejando perplejo al público que le ha visto relatar sin pestañear su particular noticiero de apariciones marianas, extrañas crucifixiones, reencarnaciones, experiencias de médiums o güijas en movimiento sin alucinar ni la mitad.

El icono pop de la radio y la televisión en materia de parapsicología, heredero de Jiménez del Oso, admirador de J. J. Benítez, nacido en Vitoria hace 51 años y licenciado en Ciencias de la Información, considera asfixiante el famoso ‘feedback’, o la reacción del público al mensaje, tal como se manifiesta en la actualidad: con aluviones de odio y noticias falsas. No le debieron enseñar en su día la famosa proclama del gremio de «si pegas fuerte, te pegan fuerte». O lo que es lo mismo, si tú te ríes del científico que defendía la relación de causalidad entre la contaminación y el incremento de los accidentes cerebrovasculares diciendo que «tal vez se pasó con la absenta»; si lanzas diatribas sobre la educación moderna, cachondeándote de la innovación pedagógica; si te pones de parte del Mono Burgos en su chanza sobre Lamine Yamal, porque ya no se van a poder hacer chistes de nada; o dedicas una buena porción de tu espacio a burlarte del lenguaje inclusivo, no te quejes si te pagan con la misma criptomoneda y te llaman «facho o fache». Más clics para el ganador de un Ondas y tres Antenas de oro que abjura de los titulares fáciles y las noticias cebo que se hacen a su costa, y suma un millón de seguidores en su canal de YouTube, donde emite La estirpe de los libres, un cóctel imposible de «reflexión, misterio, aprendizaje y sorpresa».

Contra el pensamiento único

El niño obsesionado con los dinosaurios que cogió un libro sobre ovnis y supo que se dedicaría a la divulgación de lo desconocido contó no hace mucho, cuando celebraba sus 33 años de oficio desde su primer espacio radiofónico Otra dimensión, cómo una profesora se rio de su carné de parapsicólogo. Las dotes de vidente de la docente en cuestión han quedado muy en entredicho, pues hoy día prácticamente todo el mundo conoce a Iker Jiménez, un tipo llano y simpático en la distancia corta, que ama realmente lo que hace y transmite pasión por todos y cada uno de los arcanos que ha examinado en una decena larga de libros superventas sobre enigmas e investigaciones paranormales, y en programas de radio como Milenio 3 y de televisión como Cuarto Milenio y Horizonte. En algunos de ellos ha hecho tándem con su mujer y madre de su hija Alma, Carmen Porter, que ahora conduce por su cuenta un espacio sobre ciencia e innovación. Demonología, criminología, ocultismo y ahora apóstol contra el pensamiento único que «no es que resulte asfixiante, es que es un sinvivir», aseguró en su estallido contra quienes pretenden socavar su relación con su cadena. Una conspiración contra los hombres sin complejos que se atreven a decir las cosas claras, so pena de ser cancelados, siempre eleva las audiencias, no como las posesiones demoniacas, que son puro veneno. Es poner un caso de satanismo y exorcismo y los espectadores huyen en desbandada. Este misterio catódico lo reveló el propio Iker, el mejor de los cazafantasmas.

