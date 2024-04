Germán 'El Mono' Burgos fue el protagonista involuntario de la última jornada de Champions League en Movistar Plus+. La plataforma de pago despidió al exguardameta del Atlético de Madrid tras un polémico comentario sobre el culé Lamine Yamal durante la retransmisión de la programación especial en torno al partido que enfrentó al PSG y al F.C. Barcelona, clubes que no concedieron entrevista al canal a su finalización por dicho motivo.

Casi una semana después de la decisión de Movistar Plus+, Burgos ha concedido una entrevista para Radio Marca en la que ha roto su silencio, aclarando que este comentario, según sus palabras, se trataba de una broma: "Es un malentendido. El comentario iba sobre el talento y la habilidad de estos chicos".

"La gente no ha escuchado el audio completo. Como sigue el audio es un tono afectivo. Es más, yo rompo con el humor”, ha afirmado el exfutbolista en el programa 'Despierta San Francisco'.

Burgos también ha desvelado que él mismo se ofreció para marcharse de Movistar Plus+ después de producirse este momento: "Como tuve la posibilidad de viajar con los productores, lo primero que hice fue quitarme de en medio. ¿Qué le voy a decir a la empresa? La empresa tiene que actuar, yo conozco cómo es el juego".

Es más, según ha comentado en esta entrevista, 'El Mono Burgos' también ha comentado que llamó a Joan Laporta (presidente del FC Barcelona( para aclarar desde el primer momento su intención con el comentario al ver la dimensión de la polémica: "Le mandé un mensaje para que Yamal supiera que lo único que quería era mandarle un halago".

"Si hay algún director de comunicación, alguna facultad que quiera ver este tema... A mí me llaman Mono. Eso rompe en cierta manera con todo lo dicho y lo que se ha manifestado", ha comentado, añadiendo: "A mí me han tirado orín a los 19 años en primera división jugándonos el descenso. ¿Qué iba a hacer? Me tuve que aguantar hasta que terminó y salí corriendo"-.