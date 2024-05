Puig cierra su primer día en bolsa con una subida del 3,27%

Puig cierra su primer día de cotización con un alza del 3,27% después de su debut el pasado viernes 3 de mayo en la Bolsa de Barcelona. De seguir así, en tan solo mes y medio la cotización de Puig podría dar un vuelco. El próximo 12 de junio se celebrará la reunión semestral ordinaria del Comité Asesor Técnico (CAT), el comité de sabios que asesora a Bolsas y Mercados (BME) en la elaboración de sus índices bursátiles y también del Ibex 35, el selectivo codiciado por la firma de perfumerías. No existen certezas absolutas sobre si el CAT emitirá un acuerdo con variaciones, pero el valor recién incorporado a la bolsa tiene muchas papeletas para saltar a este índice. La pregunta es si Marc Puig podrá estrenar su compañía en el Ibex a finales de junio o si deberá esperar hasta diciembre del ejercicio actual para sustituir a alguna de las 35 compañías que componen el principal selectivo español.

Una empresa debe cumplir tres requisitos para ser candidato a formar parte del Ibex 35. El primero de ellos es que su capitalización media supere al 0,30% de la capitalización media del selectivo español durante el llamado periodo de control, esto es, los seis meses que van de una reunión semestral del CAT a otra. Si se cumple este factor, el valor deberá haber sido negociado en, al menos, un tercio de las sesiones del periodo de control. Y si esta característica no fuese así, aún podría ser seleccionado si estuviera entre los 20 con mayor capitalización.

En base a estos requisitos, para los analistas de Gescooperativo todavía no está claro: "Es probable que junio sea algo precipitado, pero no es descartable", apuntan. Solo tiene un obstáculo en contra: el 'free-float', pero como recuerdan desde la gestora de activos, "otros valores con menos 'free-float' están dentro, como Naturgy". Por ahora, Puig supera la capitalización mínima con un total de 14.375 millones de euros, por encima de su salida a bolsa el pasado viernes 3 de mayo, si bien todavía está por ver si cumple con la liquidez exigida. "Por capitalización entraría en el Ibex seguro, pero con las pocas acciones que han sacado no está claro", señala el analista de ATL Capital, Ignacio Cantos. Se refiere a la diferenciación entre acciones A y B que ha hecho Puig antes de debutar en bolsa. De esta manera, los Puig conservan el 71,7% del capital. Del resto de acciones, las B, CriteriaCaixa adquirió el 3,05% por un valor de 425 millones de euros hasta convertirse en uno de los principales accionistas de la compañía.

Solaria y Sacyr, candidatos a ser sustituidos

Su entrada en el Ibex también dependería del periodo de control. Aunque no siempre se cumple el requisito de seis meses, "mucho tendría que destacar en mes y medio para entrar", explica Cantos. Por este motivo, cree que el mercado deberá esperar hasta diciembre para ver el nombre de Puig entre las 35 empresas del selectivo. Coincide con él el analista de XTB, Javier Cabrera: "Parece poco probable que en la reunión de junio se decida incluir un valor que apenas llevaría dos meses cotizando, aunque su capitalización bursátil la pudiera colocar en el puesto número 15 dentro del Ibex según esta métrica", aclara.

¿Y si entra, a quién sustituiría? Si nos atenemos al mínimo de capitalización, fijado en 2.000 millones de euros, hay dos candidatos que destacan: Solaria y Meliá Hotels. En lo que va de año, Solaria ha perdido un 44,31% por la acumulación de posiciones bajistas en su accionariado, el incremento de los costes financieros y la caída en picado del precio mayorista de la energía en los últimos meses. Su capitalización asciende a 1.287 millones, mientras que la de Meliá Hotels es de 1.646 millones. Otro posible sustituto es Sacyr, el tercer valor con menor capitalización del Ibex (2.383 millones), pero tanto esta compañía como Solaria mantienen una liquidez que les otorga estabilidad en el selectivo bursátil.