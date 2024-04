Una semana más

Se acaba una semana que empezaba con la resaca de una boda, donde el presidente de la Región cerró la barra libre (dicho por él mismo en un Foro de ABC esta semana) mientras Froilán se iba de after. Se acaba una semana donde hemos sido testigos del enfrentamiento sin precedentes del Congreso de los Diputados y el Senado, nuestra clase política está jugando a un juego demasiado peligroso, y parece no tener fin. Se acaba una semana en la que Puigdemont dice que si no gana deja la política, y yo digo que a ver si es verdad. Se acaba una semana en la que las cifras de mujeres y sus hijos asesinados a manos de sus parejas es insoportable, y no sé como, pero esto tiene que parar, no podemos acostumbrarnos. Se acaba una semana en la que el pueblo palestino sigue siendo arrasado por Israel y la comunidad internacional va muy tarde. Se acaba una semana en la que hubo un eclipse solar que veremos en España el año que viene. Se acaba una semana en la que la ciudad de Murcia ha vuelto a la normalidad y en la que al ayuntamiento le tocaba hacer balance y decir que hemos batido récords y que han sido unas fiestas de primavera históricas, sin precedentes, homéricas. Donde la capacidad de autocrítica constructiva para mejorar los servicios públicos el año que viene ha brillado por su ausencia. Se acaba una semana en la que he visto arder demasiados contenedores en la calle. Se acaba una semana cargada de multitud de actos empresariales en la ciudad de Murcia, donde no he visto a ni una sola mujer en las fotos, ni intervenir, ni siquiera ser la voz en off para presentar a los ponentes.

Se acaba una semana donde la búsqueda de abonos, pagando sangre de unicornio virgen si fuera necesario, para el Warm Up de Estrella Levante, ha sido fructífera, pero no completada con éxito. Se acaba una semana en la que ha nacido una estrella, una musa, se llama Bárbara Gómez y puso en sitio a Eduardo Zaplana con la sencilla frase de «¡Haz la cola!».

Se acaba una semana en la que el Atleti ganó siendo el Atleti, haciéndonos sufrir, desperdiciando una ventaja en los cuartos de Champions. Se acaba una semana llena de celebraciones en Bilbao tras ganar el Athletic la Copa del Rey. Siempre digo que viven en 2050, me da mucha envidia su sentimiento de pertenencia, su manera de entender mucho más que fútbol. Se acaba una semana en la que me he estado acordando de los amigos en Bilbao: Txema, José Luis de Casa Rufo y su jefa de sala Sonsoles, a la que llamé para felicitarles. Qué ganas de que llegue julio y estar allí con ellos, subir al Kobeamendi y no dejar de bailar.

Se acaba una semana en la que mamá y yo hemos salido a dar un paseo. No salíamos desde finales de noviembre, una recaída nos ha dejado fuera de juego. Pero la vida nos está dando un respiro para coger fuerzas para lo que venga, y el jueves salimos. Me emociona cada paso que damos, me demuestra las ganas y la fuerza a pesar de la fragilidad. Vivir todo esto junto a ella hace que, como dice Arde Bogotá, me duela el pecho de amor. Y es aquí, junto a ella y los cuidados, donde he encontrado mi propia salida para tanto dolor.

Se acaba una semana en la que los de Cartagena han versionado su propia canción con Enrique Bunbury. Y, por más que la escucho, me quedo con lo que me transmite la original, pero me alegra que cuatro chicos honestos y buena gente consigan cumplir aquellos sueños que hace pocos años ni imaginarían, cantar con aquellos artistas que escuchaban en el coche junto a sus padres, como Héroes del Silencio.

Se acaba otra semana, todo pasa muy rápido y no consigo ganarle la batalla al tiempo, pero lo importante es que aquí seguimos, y aquí sigo contándoles que una semana más ha llegado a su fin.

Cuídense.

