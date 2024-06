Ensayo sobre la lucidez

Escuchaba la reflexión de Antonio Lucas en Radio Nacional el pasado viernes dónde decía: «Qué ganas de que la realidad sea aburrida por un rato». Y no puedo estar más de acuerdo con él. Vivimos a golpe de giro de guion constante; cuando crees que nada te puede sorprender, de repente el guionista de esta simulación en la que parece que vivimos se pitorrea de nosotros y nos deja tocados y hundidos, al menos a mí… Han pasado otras elecciones y la rutina nos ha vuelto a comer, y estamos como si nada, cuando realmente el mensaje y lo ocurrido en toda Europa nos debe preocupar, o al menos hacernos pensar.

Aunque nadie me haya pedido mi opinión, vengo aquí a contarles que he perdido la esperanza, tiro la toalla.

Soy una idealista y creo que las cosas pueden cambiar, mejorar, creo en la gente y en su capacidad transformadora, pero no sé en qué momento todo ha cambiado -demasiado- para mal.

Los grandes partidos no consiguen esa diferencia que quieren entre ellos y, lo peor, la extrema derecha crece en toda Europa y encima, por si no tenemos suficiente con esto en nuestro país, y en nuestra Región, un tipo con un megáfono, generador de bulos al que llaman ‘agitador’, ha conseguido más de 34.000 votos. Preocupante.

Nuestra gente joven se agarra a la parodia, a un mensaje machista y consideran que ser fascista es ahora lo revolucionario. Esto es lo que me desanima y desmotiva. Como la izquierda en nuestra Región es inexistente y está sin proyecto y sin fuerza en Madrid. Que, encima, no tienen vergüenza y salen en la noche electoral triunfantes, sin admitir que van cuesta abajo y sin frenos, cuando lo que realmente tendrían que hacer es tener responsabilidad política, dimitir en bloque y asumir que nuestra Región necesita un cambio de izquierdas con un proyecto que motive, que haga oposición y construya un proyecto que en 2027 pueda ilusionar.

Volviendo a la política nacional, me desanima que el partido socialista, tras las elecciones europeas, el mensaje que traslade lo apoye en la ultraderecha y amplifique el mensaje del tipo del megáfono, al que me niego a nombrar, porque en nuestra responsabilidad estará silenciar su mensaje.

Mientras, en Europa la ultraderecha, poco a poco, sigue ganando terreno. Su discurso cala y esto solo hace que retrocedamos como sociedad. Aunque Europa haya salvado los muebles y la Europa de los valores se mantenga ante los extremos, tenemos un problema. Países como Hungría, Italia o Polonia apuestan por quitarle poder a la Unión Europea que estos países ganen poder, y esto nos debilita. Vienen años en los que hay que tomar decisiones internacionales importantes y estamos en mitad de dos guerras en Ucrania y Gaza.

A todo esto, sus señorías se van de vacaciones, y el panorama no pinta bien. En Cataluña tienen hasta finales de agosto para ponerse de acuerdo y formar gobierno. El socio de gobierno a nivel nacional está en plena crisis, y no pinta que a la vuelta de vacaciones sus señorías rebajen el tono y se pongan de acuerdo para construir entre todos un país que mejore la vida de la gente.

Con este panorama, que quieren que les diga, que no tengo ninguna motivación por ningún proyecto de país, ni de Región. Quizás también tenga que irme de vacaciones y volver con las pilas cargadas.

Por el momento, no me voy, pero por hoy no tengo mucho más que decirles. Solo me acuerdo de José Saramago y su Ensayo sobre la lucidez, quizás deberíamos planteárnoslo, igual nuestra clase política pillaría el mensaje.

Suscríbete para seguir leyendo