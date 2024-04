Sánchez sin presupuestos perjudica a la Región de Murcia

«O presupuestos o elecciones»; «Un gobierno sin presupuestos es como un coche sin gasolina»; «Un Gobierno sin presupuestos es un Gobierno que no gobierna nada»; «Gobernar no es vivir en La Moncloa»; «Aprobar los presupuestos es la primera y principal obligación de un Gobierno»; «Si no son capaces de llegar a un acuerdo deben permitir a los españoles acudir a las urnas para que otra mayoría resuelva los problemas de los ciudadanos». Son frases que pronunció Pedro Sánchez en 2018, cuando era líder de la oposición. Hasta 10 veces en 20 días le exigió al entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy convocar elecciones si no presentaba unos Presupuestos Generales del Estado. Pues bien, cabe recordar que cuando el PP sacó finalmente adelante los presupuestos, Sánchez presentó su moción de censura ‘fake’ y estuvo tres años gobernando con esos mismos presupuestos de Montoro y viviendo con descaro de las rentas.

¿Qué le diría el Pedro Sánchez de 2018 al Pedro Sánchez de 2023? Sánchez debería comerse sus palabras y aplicarse a sí mismo su propia medicina. Pero, por desgracia, su incompetencia, incoherencia y falta de escrúpulos no parece tener límites. Traspasa una nueva línea roja al incumplir la Constitución, que le exige presentar presupuestos. Se salta nuestra Carta Magna con tal de ocultar que preside un Gobierno acabado y debilitado, y vuelve a demostrar que lo único que le importa es ganar más tiempo en el sillón.

Sánchez podría haber tomado nota y aprender de nuestro presidente regional, Fernando López Miras, que ha sacado en tiempo y forma cada año los presupuestos autonómicos, y además bajando impuestos y ayudando a las familias con deducciones fiscales.

A Pedro Sánchez no le importan los españoles ni los ciudadanos de la Región de Murcia. Las consecuencias de no tener presupuestos son nefastas: sin nuevas inversiones, sin reforma del sistema de financiación, sin entregas a cuenta a las CCAA y a los ayuntamientos, sin condonación de la deuda, sin AVE a Cartagena, sin conexiones ferroviarias de las ZAL, sin la conexión de Lorca con Águilas, sin el Arco Norte, sin el tercer carril de la A7, sin los Palacios de justicia de Cartagena y Molina, sin las obras de la comisaría de Alcantarilla. Es todo lo que queda paralizado para que Sánchez descanse unos meses más en el colchón de La Moncloa.

Debido a la falta de presupuestos, no se renovarán programas que vencieron en 2023, como el Plan de Empleo Mujer, Plan de choque en dependencia, Programa de Empleo joven, Estrategia Nacional contra la pobreza y exclusión social, Plan Estatal de Investigación Científica, ayudas especiales a los autónomos de la España rural, Plan Integral de apoyo a la economía social, además de las becas y ayudas al Estudio 2024-2025, el bono alquiler joven o financiar el sistema de dependencia que prometieron. Son las consecuencias de la incompetencia de Sánchez, además de restar competitividad a nuestra economía y espantar a la inversión.

Además, hemos conocido la noticia de que el Gobierno de España está desviando cantidades que corresponden a las Comunidades Autónomas y a los ayuntamientos para entradas y participaciones en empresas. En concreto, 2.000 millones de euros para comprar acciones de Telefónica. El Gobierno de Sánchez debería dar explicaciones de forma inmediata porque es muy grave y no se puede tolerar.

Y lo peor de todo es que este Gobierno intervencionista, dirigista y fabricante de miseria nos va a seguir friendo a impuestos. Pedro Sánchez ya ostenta el dudoso honor de ser el presidente que más ha subido los impuestos de toda Europa. Con Sánchez, el español medio paga a Hacienda más del 50 por ciento de lo que gana y dos de cada tres euros de lo que se recauda los pagan las familias. En los seis años que lleva gobernando el PSOE, ha subido la friolera de 69 impuestos. Un Gobierno que, cada mes, sube un impuesto o crea uno nuevo.

Hace pocos días que comenzó la declaración de la renta, y es una vergüenza que miles de familias no puedan llegar a fin de mes para pagarle a un Gobierno voraz, que está expoliando los ahorros y los bolsillos de los ciudadanos. Mientras tanto, le pagamos la fiesta a otros que reciben ayudas millonarias por cartas de recomendación. Mientras tanto, otros se aprovechan con mordidas millonarias o enchufan en puestos de alta dirección con nuestros impuestos.

Desde luego, Pedro Sánchez no necesitará impuestos, pero los españoles y los ciudadanos de la Región tampoco necesitan a Pedro Sánchez. Es más: vivirán mucho mejor con él fuera de La Moncloa. Afortunadamente, los españoles cuentan con la alternativa solvente y rigurosa que representa el PP de Alberto Núñez Feijóo, que muy pronto gobernará para todos y con el objetivo, no de permanecer en el poder a toda costa, sino de contribuir a la mejora de la calidad de vida de los españoles.

