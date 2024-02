Los valencianos son algo burrotes e irreverentes; acaso por eso prosperan tanto: tienen pocos prejuicios. No se andan con remilgos a la hora de satirizar. Y, así, han hecho un ninot de fallas, que, de seguro, todos ustedes conocen: Puigdemont sodomizando a Sánchez. No voy a describirlo. Los murcianos somos castellanos en el exilio, que no han olvidado cierta adustez en la expresión artística. Búsquenlo en google. Lo encuentran, seguro. Un servidor, de haber sido llamado como guionista del ninot hubiese sugerido que, al dúo se uniera el rey de Marruecos, Mohamed VI, indicándole, desde atrás, con un dedo en el hombro, al prófugo del maletero del coche, que acabe ya, que espera turno. Tres personajes, mejor que dos. Igual, alguien lee esto y aporta la idea. Por mi parte, cedo el copyright absoluto y perpetuo de la idea.

Aunque, todavía hay un ninot ausente en la falla. Y es un ninot que supera en veracidad al anterior, con o sin el alauita de tercera figura. Y es el propio Sánchez haciendo con el pueblo español lo mismo que el par de aprovechados hacen con él mismo, el Fraudillo Sánchez nuestro: sodomizarlo, dicho en neutro y culto.

La penúltima porculación al pueblo español de Sánchez es prometer 45MM€ (o sea 45 y nueve ceros de euros) a Marruecos en infraestructuras hasta el 50 (lo cual es una señal de hasta cuándo se piensa quedar él, para cumplir esa promesa). Y ello, mientras Mohamed VI se gasta la intemerata en armamento última generación y macropalacios en Mozambique. Que a nadie le quepa duda, en cuanto Marruecos se vea superior, en armamento y tropa, a España, irá por las Canarias, y a por el sur de la península. Ríanse los buenistas del progreserismo, ríanse. La realidad siempre ríe la última. Y ese horizonte de 2050 puede ser trágico.

La última porculación que decía es el gasto que va a hacer de 800M€ en renovar la flota de los falcon, que ya lleva cinco años usando los mismos, el pobre hombre, y piensa que su Sanchidad merece estrenar la última tecnología de esos aparatitos tan amigos del medio ambiente. En este año lo veremos. La verdad, no entiendo que, luego de estas dos felonías, que, en realidad son dramáticas, nadie siga votando a este personaje absolutamente inmoral. ¿Está España para gastar ese dinero en el capricho de los falcon? Y no digamos en regalar a Marruecos 1200 M€ cada año hasta 2050. Nauseabundo.

Así, que, bien está ese ninot valenciano, si no lo censuran por algún medio. Lo cual no sería extraño. Búsquenlo, y, hallado, difúndanlo hasta cansarse. Mándenlo a sus amigos progubernamentales también. Igual alguno se baja del burro.