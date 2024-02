Sorpresa en Cartagena

Sorpresa. Al congreso local del PP de Cartagena opta Paco Espejo frente a Noelia Arroyo, la alcaldesa. Y resiste hasta el final. ¿Un voluntarioso o el instrumento de algún agente? Porque, sobre el papel, tiene todas las de perder, aunque introduce un factor de distorsión sobre lo previsto. Veamos.

Quien manda en la organización se llama Quino Segado. De los, pongamos, 250 afiliados con derecho a voto cuenta con la lealtad de, quizá, más del 80%. El portavoz parlamentario regional aceptó ceder a Arroyo la presidencia del PP cartagenero a cambio de convertirse, en la práctica, en el número dos del partido en el ámbito regional, como se deduce de la amplitud de sus competencias. Es, por otra parte, el sucesor de López Miras en línea natural si durante la actual legislatura se produjera alguna incidencia extraordinaria. Situación curiosa, pues el partido nunca lo ha considerado idóneo para concursar a la alcaldía de Cartagena (de ahí que optara dos veces por Arroyo) y, sin embargo, está inmejorablemente situado en la línea sucesoria a la presidencia de la Región.

La alcaldesa lidera el PP todavía con cierta precariedad, ya que lo hace con la gente de Segado, es decir, vigilada estrechamente por el jefe del aparato. Ahora, en este congreso, ha llegado el momento de crear su propio equipo, aunque el porcenje de nueva afiliación aportado por ella a un partido con escasa militancia (dato que llama más la atención por el hecho de que gobierna la ciudad) no ha sido significativo. Tendrá que ampararse de nuevo en Segado, y más cuando inesperadamente ha aparecido un competidor, Espejo.

Podrá deducirse que éste, que fue director general en el anterior Gobierno de López Miras, carece de opciones, pero ocurre que el congreso es asambleario: todos los militantes pueden votar y, además, en secreto. Esto siempre produce alguna inquietud, ya que no incertidumbre. ¿Por qué se tira Espejo a la piscina si todo el mundo ve que no tiene agua? ¿Está alentado por Segado para que Arroyo deba pedir a éste que concentre aún más el cierre de filas? Lo más probable es que Espejo vaya por libre y, sencillamente, quiera probarse en un congreso abierto, en el que se le atribuirá el porcentaje de la disidencia, previsiblemente pequeño. Pero no deja de ser una sorpresa.