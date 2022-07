Dele usted un impulso, por caridad

Amis cortas luces, si algo ha quedado claro, en lo que a la política de esta Región se refiere, después del Debate del Estado de la Región, es que nuestro Gobierno Regional necesita un impulso, un avance en campo abierto con todas las armas, económicas, sociales, de agitación y propaganda, embellecimiento del panorama, quizás dándole una buena mano de cambios que nos alegren la vista, ahora tan ennegrecida por la falta de consistencia política de los actores. Es necesario que el ya llamado por todo el mundo ‘efecto Juanma’ en la política murciana, se materialice con medidas que lleguen con facilidad a un pueblo, el murciano, que está hasta las pelotas (de fútbol, claro) de escuchar lo que se dice en los discursos y mirando al 30% de familias de familias de esta Región en el umbral de la pobreza, según Cáritas, pensar de inmediato: ‘¿estará hablando de esta Región o del bonito libro Alicia en el País de las Maravillas?’

El tema principal a considerar es: ¿se puede seguir gobernando achacando cualquier problema serio sin resolver al odio que nos tiene Pedro Sánchez a los murcianos?, ¿esto cuela todavía, o ya no cuela? La respuesta podría ser que cuela para los adeptos, la clientela, la militancia y los caídos del cielo tormentoso de otros partidos y acogidos en el seno del cargo y del encargo.

Pero comienza a no colar para los demás, y, francamente, no veo yo la necesidad de convencer de lo bueno que es el presidente López Miras a los diputados regionales del PP, a los tránsfugas de Ciudadanos y a los expulsados de Vox, porque ellos, diría yo, ya parecen convencidos. En un sondeo de urgencia realizado con mis vecinos, dos amigos, varios hijos y algunos habituales del mercado de Verónicas (muestra poco representativa, ya lo sé) el escepticismo es tremendo después del Debate, porque dos han leído sobre él, uno lo ha visto en la tele (aunque no entero), otro escuchó en la radio un trozo de lo que dijo el portavoz Segado, pero lo quitó enseguida porque se aburría ante tanto sobo al jefe, y los demás ni siquiera sabían que se estaba celebrando el pleno más importante del curso en la Asamblea Regional.

¿Y es este un problema de López Miras? En el sondeo arriba mencionado le hice esta pregunta a un amigo, un prohombre de esta Región, pero no en la política, sino en su profesión, y me dijo que coincidió hace poco con el presidente en un acto, en la FREM, creo, y que se quedó gratamente impresionado por lo que ha madurado a la hora de manejarse políticamente, cómo se dirige al personal demostrando que conoce y está al tanto de quién es cada uno, aparentando saber de lo que habla cuando habla.

Ya se ha dicho en estas páginas que, como es natural, los años de mili que comienza a llevar tienen que hacerle efecto, por eso no entiendo yo, y creo que más gente no lo entiende, por qué no cambia el mortecino gobierno que preside, deja a quién aproveche para el cargo y al que no lo quita, venga de donde venga y vote lo que vote, que quedan unos meses para las elecciones.

Lo cierto es que siendo uno de los pocos murcianos que ha seguido el debate (no sé los que estarían en la 7, pero en You tube éramos exactamente 62) (no lo vi en la 7 porque tengo la antena rota y estoy esperando cobrar la extraordinaria para arreglarla) puedo asegurar y aseguro que esta legislatura tan chunga que nos ha hecho vivir la pandemia, la invasión de Ucrania, la inflación, etc. necesitaría de un impulso, una manera de hacer política distinta que nos demuestre la efectividad del Sr. López Miras, y que lo haga sin necesidad de decir continuamente que la culpa de todo lo que nos pasa (no hago la relación de nuestros males porque todo el mundo la conoce) la tiene el gobierno de España. Dele usted un impulso, por cariá’, payo.