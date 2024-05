Es verdad. (Me lo manda una lectora). Por la plaza del Romea de Murcia ciudad van dos chicas jóvenes. Hace calor. Una de ellas se pasa la mano por el pecho en la blusa que lleva y dice: «La verdad es que, cuando no llevas na’, se te nota to’».

Hay que parar. Qué horror lo de Gaza. Es verdad que Hamás fue la banda asesina que desencadenó este horror, pero nadie en sus cabales podía imaginar que los judíos iban a ser capaces de asesinar a 40.000 personas, más de la mitad mujeres y niños, como venganza. Hay que parar esa masacre y esta semana hay movilizaciones en una gran parte del mundo, los campus universitarios están llenos de personas que piden un alto el fuego inmediato y que acabe esta pesadilla. El tal Netanyahu da miedo, él solo, ahí, ordenando bombardear, disparar a matar. Nunca podía imaginar que un pueblo como el judío, que sabe tanto de odios sobre ellos, que han sido perseguidos y asesinados en masa, sea capaz de llevar a cabo esta locura.

Magnífica entrevista. Si no vieron la entrevista que nuestro paisano Carlos del Amor le hizo al crítico de cine Carlos Boyero en La 2 el jueves, les recomiendo que la busquen por ahí porque merece la pena. Fue muy interesante. El periodista le preguntó todo lo que quiso y su invitado le respondió con total sinceridad, admitiendo que ha hecho barbaridades con su vida y que ha tenido que pasar por momentos realmente duros, hasta en clínicas de desintoxicación en varias ocasiones. Pero también habló de su amor al cine, a los libros y a la música, y a las mujeres. Pocas veces he visto en una televisión una entrevista tan sincera como esta.

No se queda en casa. En la ventana de un bar, un hombre mayor habla con dos amigos: «Yo vivo solo, pero casi nunca me quedo en mi casa, tirado en el sofá, viendo la tele. El domingo me levanté y me aseé, bajé a la calle, me subí a mi coche y dije: ‘¿A dónde voy?’ y se me vino a la cabeza Moratalla, no sé por qué. Así que me fui a Moratalla, me di un buen paseo por todo el pueblo, compré una bandeja de dulces, de mazapanes y cosas de esas, que me costó 18 euros, para traérmela y que me sirviera para bastante tiempo. Luego fui a comer a ese restaurante tan bueno que hay allí, me tomé un café y de vuelta para Murcia. Me hubiera gustado hacer lo mismo, pero acompañado por alguien, por un amigo, pero, como no tenía a nadie disponible, me fui solo. Todo menos quedarme en mi casa un domingo».

No. Yo soy de los que no les gusta, o no saben apreciar, las ventajas de esta concentración de bancos que se ha producido en España. Echo mucho de menos a aquella banca personal y amable, que atendía a sus clientes por su nombre, con empleados que conocían a la gente y estaban siempre dispuestos a atendernos con amabilidad y deferencia. Ahora, si vas a hacer una gestión, previa petición de cita, son educados y te muestran una cierta amabilidad, pero enseguida comienzan a ofrecerte cosas, seguros para el hogar, inversiones para las cuatro perras que tienes ahorradas, relojes con botones de socorro por si te caes en la ducha, etc. Y todavía quieren concentrarse más.

De aplaudir. El miércoles estuve en una tertulia de radio en la sede de la Cruz Roja, en Murcia. Me enteré de cosas que hacen allí y voy a escribir sobre estas actividades porque algunas no se conocen con detalle, pero lo haré con más espacio otro día. Es tremenda la labor que llevan a cabo estas personas.

Calidad. Qué minutos finales del partido Real Madrid – Bayern. Tenemos que reconocer que hay equipos de fútbol capaces de hacer cosas a las que otros no alcanzan. Será la experiencia, la calidad y el dinero que se invierte, el pundonor de jugar en un equipo con esa trayectoria, pero el caso es que aquello fue un espectáculo realmente emocionante.

Desde Rusia. Una mujer y dos hombres estamos en la calle charlando. Por la acera vemos venir una mujer joven con un niño en una silleta. El crío es precioso, rubio, ojos grandes azules y nos mira sonriendo. Los tres le decimos «adiós, guapo, qué bonico eres» y cosas así. La madre nos mira y dice: «Muchas gracias», y añade «‘spasiva’».

Series

Hoy les voy a recomendar una serie realmente divertida. Se llama Norsemen y es nórdica. Va de los vikingos en el siglo IX, más o menos, pero tiene la gracia añadida de que hablan con la misma terminología que se utiliza ahora, incluso con un léxico muy técnico a cualquier nivel de conversación. La serie está grabada en inglés, pero está bien traducida, aunque escuchar a una bestia parda, que acaba de asesinar a hachazos a tres o cuatro personas, con trenzas en el pelo, hablar en inglés de Oxford acerca de la ‘reacción en cadena’ o del ‘punto G en el colon de los hombres’, es que te partes de la risa.

Suscríbete para seguir leyendo