Ojo avizor

Lo del Mar Menor parecía no ir mal. Por una vez y sin que sirva de precedente, el Gobierno regional y el central, con sus reuniones entre el presidente López Miras y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, habían dado fruto (quiero decir que habían dado resultado, no que fuesen a tener un hijo, o sea, que esos agradables paseos por la arena de la orilla se quedaron en eso, en paseos). Desde Madrid estaban dispuestos a poner más de setecientos millones de euros para mejorar el estado de nuestra laguna y los proyectos que estaban en marcha nos producían un cierto placer en lo más hondo de nuestras ya cansadas estructuras físicas. Se hablaba de llevar a cabo las convenientes obras para que las lluvias dejaran de arrastrar los terrenos con las tripas al descubierto de las minas de La Unión, cargados de metales pesados y venenos variados, hasta el mismísimo mar, cuestión esta que venía ocurriendo desde hace más de dos mil años. Se iba a canalizar el agua rebosante del acuífero que debería ser llevada a donde pudiera tratarse de la contaminación por pesticidas, abonos y mierda pura para aprovecharla una vez limpia. Se hablaba de un proyecto muy guapo entre Los Alcázares y Los Urrutias, en las tierras que fueron de Aviación, etc. etc.

Y es que la ley del Mar Menor, con sus pegas y sus problemas, parecía estar funcionando, y, poco a poco, se nos estaba quedando lejana la espantosa visión de todos aquellos peces muertos flotando frente a las casas de estos pueblos tan guapos que, en unos cuantos años, habían pasado a ser sitios poco apreciados por el personal. Es verdad que a la hora de bañarte convenía que caminaras con cuidado no te fueses a quedar clavado en el fango del fondo para siempre, pero hasta esto había mejorado gracias a las recogidas masivas de algas putrefactas que hemos podido ver a lo largo de estos últimos años.

Y no quiero continuar escribiendo lo que ya hemos escrito mil veces sobre el Mar Menor casi todos los que nos dedicamos a esto de largar en los medios de comunicación. Pero el hecho es que esta semana se ha aprobado en la Asamblea Regional una moción presentada por Vox para cambiar esta ley, y, juntos, o revueltos, con el Partido Popular, han apoyado la creación de una comisión a la que van a ser llamados y consultados todos aquellos que ya lo fueron cuando se preparó la ley, más unos cuantos más que, parece ser, tienen cosas que decir para mejorarla.

La sesión del miércoles en la Asamblea Regional con este tema en el centro del debate y unos cabreos monumentales por parte de los socialistas, que llegaron a levantarse y a abandonar el salón de sesiones (el patio, vamos) fue tela marinera. Pero, visto así desde fuera –ya voy muy poco a la Asamblea, aunque a veces la echo de menos– la verdad es que eso de irse de los escaños al considerarse maltratados por los poderosos resulta un poco infantil, a mi juicio, claro, porque creo yo que, por más cabreado que estés, al pagarte cada mes para que asistas a lo que te citen desde la institución, para que defiendas tus posturas y para que votes en conciencia, o como te manden, lo de irte del pleno declarándote ‘ambuno’ con el resto de los diputados, con la presidenta y con la mesa, no mola, socialistas.

Pero algo si voy a decir aquí que pienso y que muchos también comparten: ‘Señoras y señores del PP y de Vox, estaremos ojo avizor a lo que ustedes modifiquen de esa ley, y, si se da el caso de que dispongan algo que pueda volver a poner en peligro el Mar Menor, lo vamos a denunciar, nos vamos a manifestar y vamos a montar unas movidas de mucho cuidado. Espero que lo que va a ocurrir con esta comisión sea lo que opina un amigo mío: que las reuniones se van a alargar por los siglos de los siglos y, cuando Vox menos se lo espere, López Miras convocará elecciones y nos dirá que lo hace para evitar que alguien se cargue otra vez el Mar Menor. Y quizás consiga la mayoría absoluta de 23 diputados, o quizás 27, o 45, todas y todos votando al PP, así, a lo bestia, por los siglos de los siglos, según costumbre de la casa.

