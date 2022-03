Soberbia e hipocresía

La hipocresía y la soberbia no son buenas compañeras de la verdad ni de la humildad, virtudes que todos deberíamos perseguir, con mayor ahínco en política, para expresar las cosas como son, sin manipulación, sino ajustándose a la realidad.

Del estudio de la última encuesta del Cemop se desprenden los siguientes datos reales de interés:

1. Los ciudadanos consideran a los políticos como el principal problema de nuestra Región.

2. El presidente el Gobierno regional suspende por vez primera en su valoración personal, aunque cada vez es el más conocido de los políticos murcianos.

3. El PPRM baja en su estimación de voto pasando de rozar la mayoría absoluta en la primavera de 2021, 22 diputados, a los 20 diputados de la encuesta de otoño pasado y a los 19 del último barómetro; el PSOE pasa de los 17 diputados de las últimas elecciones a los 15 que se le estiman ahora.

De la información descrita anteriormente se deduce:

A. Que los partidos políticos de nuestra región violentan el artículo 6 de nuestra Constitución, pues lejos de constituirse en «instrumento fundamental para la participación política» se vierten en el principal problema para los ciudadanos.

B. Que al presidente del Gobierno regonal cuanto más se le conoce menos se le valora.

C. Que el PPRM viene fracasando en cuantos procesos electorales se han celebrado en nuestra región desde 2015, cuando perdió la mayoría aplastante de anteriores comicios autonómicos pasando de 33 a 22 diputados ese año y de 22 a 16 en 2019, perdiendo las elecciones. Que el PSRM ha entrado en el mismo camino descendente y sin frenos y que la suma de fuerzas de izquierda en nuestra Comunidad autónoma siguen sin constituir una alternativa real de gobierno en el futuro.

D. No podemos dejar de valorar, conforme a esta última encuesta, que Vox duplica su estimación de voto, pasando de 4 a 8 diputados, lo que podría facilitar el futuro Gobierno de la Región, pero habrá que admitir que el PP es incapaz de aglutinar el electorado del centro y la derecha sociológica regional, tendencia mayoritaria en nuestra Comunidad.

Con los datos y reflexiones anteriores podríamos analizar también las manifestaciones de los voceros de los distintos partidos políticos, pero a la pesada retahíla de alabanzas a sus jefes sólo cabe decir: el Cemop no es Jose Luis Moreno, pero las direcciones regionales de los partidos se parecen cada vez más a sus muñecos.¡Que contento estoyyy!

Para disfrazar su entuerto demoscópico, al PPRM no se le ocurre otra cosa que, a través del cobarde ‘Señor Fuentes’ (desconocido personaje del que los partidos disponen para distraernos de lo importante), sacar pecho del resultado de sus elecciones internas para elegir compromisarios al cónclave nacional sevillano. Vale. Pero hacerlo a costa de menospreciar a sus propios compañeros de partido, aquellos que en el ámbito local o regional han cosechado resultados electorales que los actuales ni sueñan, es de necios.

También ese proceso ha dejado ‘perlas’ internas que no puedo dejar de enumerar:

1. Que el PPRM ha pasado de más de 25.000 afiliados a poco más de 4000.

2. Que yerran quienes pretenden hacer de la elección del presidente nacional en Sevilla un plebiscito del futuro congreso regional filtrando lo que llaman ‘baño de realidad’ a la otra candidatura, porque:

a. Los compromisarios van a Sevilla a votar a Feijóo, que hasta hace poco no era el preferido de quien les dirige,

y b. Porque para baño de realidad el discurso de Feijóo en el Teatro Circo, por lo razonado de su exposición y por lo razonable de su anomia.

3. Para la propuesta de futuro, «un Gobierno a lo Ayuso’, deslizada por el presidente del PPRM haciendo referencia al pacto postelectoral PP-Vox parece que su partido ya tiene una candidata, salvo que el candidato se disfrace con falda y gane estatura, física y política.

Resumiendo, más humildad y menos soberbia. Los partidos se hacen fuertes consolidando su militancia, incorporando nuevos afiliados y recuperando a los que se fueron. Los líderes, integrando, no desplazando. Los gobernantes respetando a sus órganos de control, no controlándolos a cualquier precio.

La Asamblea Regional y el Consejo de la Transparencia merecen respeto, palabra que algunos no conocen.

El ‘Señor Fuentes’ no ha tomado nota de lo sucedido al PP por el conflicto entre Génova y Sol para no repetirlo en Murcia, no aprende, su hipocresía le impide decir la verdad y su soberbia lo hace esclavo de la mentira.