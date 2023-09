Allá por 2019 los profetas vaticinaron con el regreso de Pasapalabra a Antena 3 la crónica de una muerte anunciada. El pronóstico sumó gravedad para Mediaset cuando la edición de Informativos Telecinco de Pedro Piqueras comenzó a desinflarse, en favor de las Noticias de Vicente Vallés. El concurso, que ahora estaba (y está) en manos de Roberto Leal, empezó a arrastrar los espectadores de su franja a Atresmedia. La ecuación ya estaba planteada y resuelta para dominar la tarde-noche: Pasapalabra, Vallés in crescendo y un imbatible El Hormiguero. Ahí empezaron realmente a agrietarse los pilares del conglomerado.

Luego, en lo que ha parecido un suspiro pero han sido realmente años, vino la Tierra Amarga para Sálvame, la salida de Paolo Vasile y la desaparición del cortijo de Jorge Javier Vázquez, además del robo de alguna pareja de baile por parte de la competencia. Algo no iba bien. Llevaban meses sin ser líderes, cuando acostumbraban a no sufrir en la previa a la publicación de las audiencias. Siempre batían el récord y, ahora, incluso TVE les ha adelantado al alcanzar los dos dígitos -todo un logro para La 1-.

Adiós Vasile, hola 'nueva Mediaset'. Eso es lo que se ha vendido, o al menos es la expresión que el propio Alessandro Salem utiliza. De hecho, el consejero delegado va a presentar este lunes (11 de septiembre) 'la nueva Telecinco' en el Teatro Real de Madrid. Un 'cambio de imagen de arriba a abajo' de la principal cadena del grupo. Pero, como se suele decir, “las mentiras simples son las más difíciles, curiosamente”.

Las sucesivas olas de calor de este verano han dejado las instalaciones de Fuencarral casi calcinadas. La cadena ha dado el sorpasso a La 1 en la época estival, y ha firmado su peor mes en sus 33 años de vida con este segundo mínimo histórico consecutivo, con el que ha caído hasta el 9% de cuota de pantalla. Ahora, pese a los temas candentes a los que se ha dado tanto bombo -como Rubiales o Daniel Sancho- es la tercera opción para los espectadores. Sin embargo, todas las esperanzas están depositadas en el curso televisivo que arranca, que se ha presentado en el FesTVal.

Mediaset ha puesto las cartas sobre la mesa en el Festival de Televisión de Vitoria y ha desvelado con quién y con qué va a jugar para recuperarse del golpe. La nueva Telecinco tan esperada hace honor a uno de sus nuevos espacios: Cuentos Chinos. 'Por la confianza nos entra el engaño…'

Ahora, la seña de identidad será, indican, una programación variada y plural, basada en el entretenimiento, la información y algo en lo que el grupo de comunicación se mueve genial, es innegable: la televisión en directo a la que nunca ha renunciado.

Realities, concursos, talent shows, series, programas de actualidad, magazines, deportes, cine de estreno -aunque quizás se emita Titanic y Pretty Woman, quién sabe- y musicales. Una supuesta metamorfosis de la cadena a lo grande. Las apariencias engañan.

Así es la ‘nueva’ Telecinco

Franja de la mañana

Primera hora

La Mirada Crítica (Unicorn Content), presentado por Ana Terradillos, que pasa de Cuatro al Día a este espacio que abarca actualidad política, económica y social, con tertulias.

Pre-sobremesa

Vamos a ver (Unicorn Content), con Joaquín Prat, Patricia Pardo y Adriana Dorronsoro. Vienen de El Programa de Ana Rosa y Ya es Mediodía (ambos, en el caso de Prat). Dorronsoro es la única que se estrena en el puesto, ya que hasta el momento ha sido reportera y colaboradora de AR. Será un magazine de actualidad, sobre todo abordará temas sociales, y con hueco para el mundo del corazón. Lo que hasta ahora ha sido YAS, pero con otro nombre.

Tardes

TardeAR (Unicorn Content). La gran baza de Telecinco es la que ha sido, en realidad, su muro de contención para el gran escape de espectadores: Ana Rosa Quintana. Su matinal sí ha liderado en su franja durante su larga vida, y a partir del 18 de septiembre intentará reinar en las tardes, un horario al que la presentadora ha asegurado que nunca pensó que volvería. Creía que se retiraría en el trono de El programa de AR, pero no será así. Intentará revertir la espantada de la audiencia de la franja con este infoshow en el que contará con nuevos rostros de colaboradores, como Laura Madrueño, Carolina Ferre, Javier Sardá, Vicky Martin Berrocal o Judith Mascó. Ana Rosa, además, roba la gran estrella de la televisión murciana: rescata a Antonio Hidalgo, con el que presentaba Sabor a ti en Antena 3. Vuelven juntos, de la mano, a las tardes. Arrancará antes de las 17.00 horas y terminará a las 20.00 horas, lo que deja hueco para contenido previo.

Reacción en cadena. El concurso de arrastre presentado por Ion Aramendi, que mantiene su puesto.

Access prime time

Cuentos chinos (La Fábrica de la Tele). Aquí llega, posiblemente, la batalla más difícil entre cadenas, especialmente por la gran personalidad de sus respectivos conductores. Así, se entiende que Mediaset haya apostado por una de sus figuras indiscutibles, Jorge Javier Vázquez, para contraprogramar a los 17 años de Pablo Motos en El Hormiguero. El presentador regresa tras unos meses de desconexión con este espacio de la misma productora de Sálvame. Se emitirá, como el de Antena 3, de lunes a jueves tras Informativos Telecinco. En Cuentos Chinos, el presentador de Supervivientes entrevistará a diferentes y conocidos personajes, contará con un equipo de colaboradores, tendrá secciones ‘divertidas’ y no tendrá hormigas, pero sí a la gata-leona Jing Jing, otro adversario directo de Trancas y Barrancas (parece). Estará ambientado en la cultura milenaria china, aunque, a priori, los paralelismos son evidentes. El catalán siempre ha funcionado bien en el horario más cotizado de la pequeña pantalla, al que ahora dará paso, el prime time.

Prime time

GH VIP (Zeppelin-Banijay Iberia). Poco que contar que no se sepa ya de este concurso: famosos encerrados -juntos y revueltos- en la casa de Guadalix de la Sierra, una localización de la industria audiovisual casi más conocida que el portal de Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York. Marta Flich (Todo es Mentira) y Ion Aramendi (Supervivientes) son los conductores del espacio. El vasco cosechó muy buenas críticas como presentador del debate de este último reality y la cadena le ha concedido otro, vista su comodidad en el formato. Ya son varios los concursantes confirmados.

El musical de tu vida (Globomedia-Mediapro Studios). Aquí sí que hay algún ingrediente nuevo, y no es su presentador, Carlos Sobera . Un cocktail de talk show y ‘Broadway’. En otras palabras, los entrevistados famosos se someterán a una entrevista ‘en profundidad’ (algo así como Viajando con Chester) y revivirán momentos de su vida a través de números musicales que correrán a cargo de profesionales.

(Globomedia-Mediapro Studios). Aquí sí que hay algún ingrediente nuevo, y no es su presentador, . Un cocktail de talk show y ‘Broadway’. En otras palabras, los entrevistados famosos se someterán a una entrevista ‘en profundidad’ (algo así como Viajando con Chester) y revivirán momentos de su vida a través de números musicales que correrán a cargo de profesionales. Got Talent (Fremantle). Tan novedoso… que estrena novena temporada. Santi Millán repite como presentador, así como Edurne, Risto Mejide y Paula Echevarría como jurado, con un nuevo compañero, Florentino Fernández.

Series

En este ámbito, por el momento, el asunto se reduce a La que se avecina (15 temporadas ya) y Jose Coronado. Sorpresa por partida doble. Entrevías llega con tercera entrega dado su buen funcionamiento en las dos anteriores (y en plataformas). Se incorporan Michelle Calvó (Desaparecidos), Óscar Higares (exacto, el torero) o Álex Medina (UPA Next), entre otros.

Este será el contenido fijo. El variable estará compuesto por documentales y programas especiales que se emitirán de manera puntual, como La caza del encantador con Joaquín Prat (sobre el caso del estafador ‘emocional’ Rodrigo Nogueira, que se emitió este jueves) o Julio Iglesias, 80 años de éxitos, siguiendo el modelo de otros especiales que ya se hicieron sobre Rocío Carrasco, por ejemplo. Aire fresco para la parrilla, porque no se dedicaron demasiadas entregas a la hija de Rocío Jurado .

Los títulos a destacar en lo que se refiere al cine de estreno son, especialmente, de Disney, que celebra centenario: Frozen 2, Cruella, Aladdin, El Rey León… También se apuesta por Top Gun: Mavericks, Muerte en el Nilo o Way Down (de Telecinco Cinema). La intención es no volver a pecar con promociones eternas de producciones que nunca llegan (véase Tres anuncios en las afueras este verano, que finalmente se emitió en Cuatro. Una película de Oscar a la que se le ha dado una campaña promocional de Razzie).

Los contenidos de Cuatro

En busca del Nirvana , un reality con Raúl Gómez.

, un reality con Raúl Gómez. WAGS, ellas también juegan , un docureality sobre parejas de futbolistas de éxito que también han triunfado en su vida laboral.

, un docureality sobre parejas de futbolistas de éxito que también han triunfado en su vida laboral. En Guardia, Mujeres contra el crimen . Un true crime por capítulos (es decir, una docuserie) en el que investigadoras de la Guardia Civil relatan detalles de algunas de las investigaciones criminales más mediáticas de España.

. Un true crime por capítulos (es decir, una docuserie) en el que relatan detalles de algunas de las investigaciones criminales más mediáticas de España. Fuera de cobertura. Reportajes con mucho periodismo de investigación de la mano de Alejandra Andrade.

Reportajes con mucho periodismo de investigación de la mano de Dos bodas Gipsy. Spin-off de Los Gipsy Kings.

Spin-off de Los Gipsy Kings. Fútbol. UEFA Europa League con Manu Carreño. Repiten con nueva temporada: Volando voy

Planeta Calleja

First Dates

Horizonte

Cuarto Milenio

Viajando con Chester

Por otro lado, este jueves se ha dado a conocer que Jesús Vázquez presentará Desnudos por la vida, un docureality basado en The Real Full Monty, aunque no se ha revelado en cuál de los canales de Mediaset se emitirá.

Teloneros

Respecto a Así es la vida, que se ha estrenado este verano con Sandra Barneda y César Muñoz, Manuel Villanueva, director general de Contenidos de Mediaset España, declaró en el FesTVal que podría tener continuidad: "Estamos decidiendo si puede seguir y servir de telonero a Ana Rosa". Es decir, entre los informativos de mediodía y TardeAR.

El que peligra es 25 palabras, de nuevo un concurso de Christian Gálvez. Mediaset ha paralizado sus grabaciones, según adelantó Fórmula TV. La cadena se podría estar planteando alternativas: acabar con él, enfrentarlo a La ruleta de la suerte, trasladarlo a Cuatro… La decisión está en el aire. La cancelación que sí se ha confirmado es la de La última noche, por no cosechar una audiencia abultada.

Más que un cambio y un 'nuevo Telecinco' es un movimiento de fichas. Las mismas que se han ido de vacaciones y vuelven para el público de otra franja (así, la palabra ‘estreno’ se acopla mejor). En definitiva: los compañeros se han intercambiado los turnos de trabajo. No significa que no les vaya a funcionar la estrategia, que no deja de ser una carrera de fondo, como ocurrió con Antena 3. Roma no se construyó en un día. El cambio existe, aunque únicamente a modo de reorganización, en horarios y nombres de programas. Falsa apariencia engaña a la mejor ciencia. Como buen CEO que ha sido, Paolo Vasile ha dejado huella, y esa medalla no se la quita nadie.