Este programa sí que es historia de la televisión y el de mayor audiencia hasta la fecha. El legendario Un, Dos, Tres... responda otra vez, que marcó una era en TVE, cuando no existía la alternativa de los canales privados, vuelve a la pantalla. El espacio creado en 1972 por Chicho Ibáñez Serrador, que tuvo una vida de más de 30 años, viaja desde su origen en blanco y negro al presente de la mano del streamer murciano TheGrefg (David Cánovas), de 26 años.

Esta vez los azafatos y azafatas distan de aquellas de grandes gafas y vestidos rosas que acompañaban al conductor -o conductora, dada la relevancia que le aportó Mayra Gómez Kemp al formato-. Los primeros confirmados en este papel han sido Abril Cols y Nadia Vilaplana. El influencer estará rodeado por otros grandes streamers conocidos nacional e internacionalmente, como Lluna Clark, Gemita o Luzu, aunque participarán en calidad de concursantes. Asimismo, el 'cotarro' estará ambientado por las actuaciones de algunos artistas y cómicos, también reconocidos.

Llegar a toda la comunidad de habla hispana

El objetivo será llegar, de nuevo, a reunir a distintas generaciones frente a una misma pantalla, como lo hacían quienes corrían al sofá en su época al escuchar la voz de la mascota Calabaza Ruperta -que lucirá nueva imagen- y soñaban con ganar algún día el coche. Con ello se pretende también que alcanzar a la audiencia de toda la comunidad de habla hispana, incluida la que no reside en este país.

Alejandro Ibáñez -director de Prointel, la productora de Chicho Ibáñez Serrador- y TheGrefg, que han impulsado este reboot, han dado detalles sobre él este jueves en Vitoria, en el Festival de Televisión que se clausura este sábado, el FesTVal. La primera entrega del proyecto será el próximo 19 de octubre. Durará cuatro horas.

"No había visto el Un, dos, tres en mi vida, pero mis padres me ayudaron a entender la oportunidad que suponía lo que se me estaba ofreciendo. Es un programa con mucha historia y voy a poner todo mi empeño y pasión", ha explicado el creador de contenidos.

La producción de Chicho duró 10 'etapas' en la cadena pública, y la decimoprimera se emitirá en Twitch en forma de Gran Gala. Debutará así en la plataforma de Amazon en riguroso directo, en el canal de TheGrefg.

El espacio original registró audiencias de más de 28 millones de espectadores y fue el primer formato español en exportarse al extranjero, concretamente a 10 países.

Por su parte, David Cánovas está considerado como uno de los mejores creadores de contenido de la comunidad hispanohablante. Ya tiene experiencia en presentar grandes galas: lo ha hecho en solitario en dos ocasiones con los Esland, los principales premios de la comunidad streamer. Además, es el presidente de uno de los equipos favoritos de la Kings League y de la Queens League.

En lo que se refiere a las productoras, Prointel es responsable de títulos como Historias para no dormir, para Prime Video, mientras que Isla Audiovisual ha creado otros como La Pecera de Eva (Telecinco), Impares (Antena 3) o Isabel (TVE).