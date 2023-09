Todo el mundo está enganchado o al menos ha oido hablar del famoso concurso de Televisión española 'Pasapalabra'. Varios concursantes se enfrentan al rosco, y con ello, a varias preguntas en las que tienen que decidir la respuesta antes que su adversario con el objetivo de llevarse el gran premio.

Han sido muchos los concursantes que han pasado por el programa, aunque ahora Fer y Moises están protagonizando el show con su empate en el último programa. A pesar de la tensión que se vive en las rondas, también hay momentos de diversión, risas y sobre todo, de buen rollo. Como ya los seguidores sabrán, los concursantes que se están jugando todo al rosco ya se encuentran en los duelos finales.

¿Qué ha pasado?

Se han ido viendo varios empates entre los concursantes Moisés y Fer, el riojano ha entrado en un bache de juego y con su derrota este martes ya son tres Roscos perdidos en otras tantas entregas de Pasapalabra.

Tras contestar la A y la B, decidió cederle el turno a su adversario, pero después de una racha de 5 letras acertadas de forma consecutiva, Fer decidió pasar palabra. El gallego fue el primero en concluir la primera vuelta con 21 aciertos y 25 segundos de tiempo mientras que el lo hizo con 18 aciertos y 44 segundos.

Pero en la segunda ronda, Moisés se equivocó en la C, siendo su primer error y poniéndole en bandeja la tercera victoria consecutiva a su contrincante. Moises se plantó al llegar a los 21 aciertos y Fer después de ver lo que había hecho su rival comentó: "Creo que no voy a decir nada". Finalmente, el gallego se llevó la victoria, ya que ambos se quedaron en 21 aciertos, pero Moisés tuvo un error y él no.