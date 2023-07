'Pasapalabra' es la gallina de los huevos de oro: con más de veinte años liderando la televisión en España, cosecha unas cifras de audiencia que son un auténtico caramelo para cualquier grupo mediático. Por ese motivo, tiemblan en los despachos de Atresmedia ante la resolución judicial que determinará este miércoles 28 de junio si, finalmente, la propiedad intelectual de la marca 'El Rosco' pertenece a la productora ITV o a la empresa que tiene la licencia, Good Services.

Aunque todo sigue discurriendo con aparente normalidad, este puede ser uno de los varapalos más importantes para la cadena: ya que 'El Rosco' de 'Pasapalabra' es la parte central del concurso, y la que posibilitó hazañas tan importantes como la que el pasado 16 de marzo completó Rafa Castaño al hacerse con un bote de 2.272.000 millones de euros.

'El Rosco' de 'Pasapalabra' es, sin duda, el corazón del programa y por ello también suele coincidir con el ansiado 'Minuto de oro' de la televisión.

El director de 'Pasapalabra' habla sobre el regreso de Orestes

El pasado 20 de mayo, el medio Fórmula TV entrevistó a Miguel Aparicio, el director de 'Pasapalabra' sobre el éxito del famoso formato y, especialmente, sobre el esperado regreso de Orestes al programa: "Nosotros estábamos completamente flipados y anonadados porque normalmente los concursantes suelen sopesar un poco sus respuestas", explicá sobre lo que ocurrió el día que Rafa se hizo con el Rosco de un tirón: "Pero Rafa por lo que fuera tenía las respuestas, las sabía muy seguro y pensó que era mejor para él decirlas seguidas que parar. Es algo que no suele suceder, vamos no había sucedido nunca. Y no creo que haya sucedido nunca en toda la historia de 'Pasapalabra' en todos los países en los que se emite".

Respecto a Orestes, el concursante que más récords ha batido en 'Pasapalabra' y posiblemente uno de los más queridos, el coordinador explicó que "forma parte del paseo de la fama del programa y es un concursante maravilloso y nos gustaría volverlo a tener".

Sobre su intención de volver a contar con Orestes en 'Pasapalabra', ha aclarado que "no podemos traerlo la semana que viene. Imagínate cuanta gente está en el casting y esperando su oportunidad para volver a ver a Orestes dentro". En este sentido, ha precisado que "aparte, no creo que Orestes después de todas las circunstancias tuviera fuerza real para venir porque es muy duro estar año y medio a las puertas de llevarte al bote".

Por último, ha sentenciado: "No creo que él quisiera volver ahora, pero evidentemente Orestes en algún momento volverá al programa".