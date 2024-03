Carrizosa eleva el choque con la dirección de Cs: "¿Me llevarán amordazado a unas listas del PP?"

Lejos de acercar posiciones, el choque parece cada vez más inevitable. El líder de Ciutadans en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha elevado este viernes el enfrentamiento con la dirección nacional de su partido y, más concretamente, con su secretario general, Adrián Vázquez, a pocas horas de la reunión decisiva de esta tarde -está convocada a las 18h- sobre si se configura una lista conjunta con el PP a las próximas elecciones catalanas del 12 de mayo. La principal discrepancia es la fórmula de esta acuerdo. Para Carrizosa la integración dentro del PP "es impensable" y defiende una coalición, que los populares ha negado desde el primer momento. Si no es con una unión de estas características, el líder catalán defiende presentarse solos.

"¿Me llevarán ligado y amordazado a unas listas del PP?", se ha preguntado Carrizosa esta mañana en una entrevista en La 2, después de que ayer Vázquez le invitara a "dejar de mirarse el ombligo". "Es normal que la gente se ponga nerviosa y quiera definir en los medios los marcos de una negociación en la que no está, pero eso daña la negociación", espetó el secretario general de los naranjas en un desayuno informativo, dejando claro que la decisión final -la que fuera- se tomará en Madrid. Una afirmación que niega el propio Carrizosa, que mantiene que no saldrá nada de la reunión del Comité Nacional de esta tarde "que no esté avalado por el partido en Cataluña".

En este sentido, Carrizosa ha negado que se trate de un "tema personal" y ha defendido que tiene el apoyo de dirigentes y militantes de la formación en Cataluña, llegando a afirmar que el rechazo a integrarse en las listas del PP es "unánime" y se ha mostrado convencido que en la reunión de esta tarde se rechazará la propuesta. Según el hasta ahora jefe de listas de los naranjas en el Parlament, la voluntad del PP es "matar" a su partido y ha recriminado al secretario general del partido que acepte este planteamiento. "No entiendo por qué Vázquez se deja matar", ha aseverado.

A pesar de mostrarse convencido de que no perderá el órdago, Carrizosa ha descartado que su futuro esté en otro partido . "O estoy en política para dar la opción de votar a Ciutadans o no estaré vinculado a ningún partido", ha remachado.