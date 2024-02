Entre 200 y 300 trabajadores de la empresa Orthem, concesionaria del servicio externalizado de transporte sanitario en ambulancias, han protestado este sábado en Murcia en una manifestación convocada por los sindicatos UGT, CCOO, CGT y CUT y a cuyas reivindicaciones se suma también SPS en la que han denunciado que el convenio colectivo sectorial y sus tablas salariales llevan un año caducados y que faltan a diario 171 empleados para que se cumpla lo estipulado en la contrata.

Apoyados por el PSOE, IU-V y Podemos, algunos de cuyos representantes figuraban entre quienes han recorrido el centro de Murcia para acabar frente a la sede de la presidencia del Gobierno autonómico, protagonizaban esta tercera convocatoria por sus derechos tras dos concentraciones los pasados días 18 y 25 de enero.

"Tras un año en el que las empresas representadas han dilatado la negociación con distintas artimañas, ha llegado el momento de decir basta", señalan los convocantes, que denuncian la "política dilatadora y sin intención de negociar" de la patronal.

"Es urgente recuperar los objetivos marcados para nuestro convenio, el mantenimiento del plus de antigüedad conquistado en su día, la recuperación del poder adquisitivo", congelado dos años, según el PSOE, "y la progresiva rebaja de la jornada laboral para irse acercando, como se hizo con los salarios, a los técnicos en emergencias sanitarias del Servicio Murciano de Salud, pues con distinto tipo de contrato, desempeñamos idénticas funciones", añaden los sindicatos.

El no convocante Sindicato de Profesionales de la Sanidad (SPS) presentó una denuncia en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para denunciar que el convenio publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del 13 de julio de 2018, indica literalmente que finalizará su vigencia el 31 de diciembre de 2022 pero que "no obstante y en todo caso su contenido tanto normativo como obligacional continuará rigiendo en su totalidad hasta que no se suscriba uno nuevo"

También que fija una revisión salarial anual para 2019 y los años siguientes consistente en un incremento de los conceptos salariales y extrasalariales equivalente al resultado de adicionar a la tabla salarial del año anterior el índice de precios al consumo anual real más el 0,25 %, por lo que en 2023 tendría que haber sido un 5,95 % superior, lo que no se ha cumplido y es el motivo de la denuncia.

El PSOE ha denunciado además que se incumple el pliego de condiciones de la contrata hasta en cuatro horas de los plazos máximos de espera de pacientes de tratamientos oncológicos o de hemodiálisis, para los que se ha llegado a tener que usar ambulancias de urgencias no destinadas a esos servicios programados.

Además, ha señalado que hay áreas de salud, como las de la vega alta del Segura (Cieza, Blanca y Abarán) y el Altiplano (Jumilla y Yecla) en las que los sábados solo hay una ambulancia en servicio o ninguna.

Según el partido, el Gobierno murciano "le quitó el servicio a mercantiles familiares de la región para dárselo a una macroempresa sin experiencia en el sector", en referencia a la Unión Temporal de Empresas liderada por Orthem, "tras un proceso opaco y repleto de irregularidades (...), preocupado más por beneficiar a las empresas amigas del PP que en la atención que reciba la ciudadanía".

Por eso, pedirá información en la Asamblea Regional de Murcia y exigirá una autoría externa que determine si se cumple también el convenio de transporte de enfermos y accidentados en ambulancia de la comunidad, así como el pliego de condiciones técnicas de la contrata por si se considera que faltan también vehículos en servicio.

Por su parte, Podemos irá también a la Asamblea Regional a pedir en el primer pleno del año una declaración institucional de apoyo a los trabajadores de la antigua empresa La Generala contra la precarización de sus condiciones laborales, al tiempo que considera que "a medio plazo el objetivo debe ser recuperar este servicio como público manteniendo la plantilla actual y mejorándolas".