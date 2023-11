Salvo que PP y Vox lleguen un acuerdo a última hora, las juntas vecinales de Javalí Viejo y Nuevo podrían estar gobernadas a partir de hoy por el PSOE, que logró en la última cita electoral ser la lista más votada en estas pedanías. Los plenos de constitución de estas juntas se celebran esta tarde a las 20.30 horas y todo sigue en el aire.

Aunque la suma de los vocales populares y los del partido de Santiago Abascal permite conformar una mayoría que dé el bastón de mando a uno de estos dos partidos, las negociaciones han encallado hasta el momento. De hecho, según fuentes del Grupo Municipal de Vox, ni siquiera se ha establecido entre ambas formaciones una verdadera negociación y sólo algún contacto telefónico informal. Ante esta situación, tal y como afirmó en su momento el portavoz de Vox, Luis Gestoso, los vocales que tiene en ambas juntas se votarán a sí mismos, por lo que el PP tendrá que elegir entre hacer alcalde pedáneo a un vocal de Vox o, si también se votan a sí mismos, dejar que el PSOE haga valer su mayoría simple.

Desde Vox aseguran que el PP les ha propuesto una alternancia al frente de las juntas vecinales, pero sostienen que los sillones es lo menos importante y han emplazado a los populares a hablar de programas, objetivos y actuaciones en estas pedanías. “Nosotros tenemos propuestas que han hecho nuestros vocales sobre lo que se tiene que hacer en Javalí Viejo y Javalí Nuevo, si llegamos a un acuerdo programático podemos hablar después de otro tipo de acuerdos, con sillones o sin sillones, pero no creo que una buena forma de negociar sea llamar por teléfono un par de horas antes para decir te pones tú o me pongo yo, no nos parece serio”, señala el portavoz de Vox en Murcia, que también recuerda que hay 20 pedanías en las que el PP no tiene mayoría absoluta y que se han constituido “sin contar con nadie, y que lógicamente para que funcionen van a necesitar nuestro apoyo, por lo que se hace necesario que nos sentemos a hablar”. Sin embargo, según Gestoso, el PP no ha respondido a esta petición.

Cabe destacar que también se celebra esta tarde la sesión constitutiva en Era Alta, donde Vox se alzó con la victoria por mayoría simple, con lo que presumiblemente, salvo pacto antinatura entre PP y PSOE, será alcalde pedáneo uno de sus vocales.