El Puente Viejo reabrió al tráfico a principios del pasado mes de julio, tras un mes y medio cerrado a los coches como parte del Plan de Movilidad del Gobierno de PSOE y Cs. Tras su llegada al Ayuntamiento, Ballesta prometió reabrirlo y así fue. La reapertura, celebrada por los vecinos y comerciantes de El Carmen desde la plataforma Cierran mi Barrio (creada para expresar su rechazo al proyecto), avivó también la respuesta negativa de un sector de la ciudad que rápidamente se movilizó para demandar un Puente de los Peligros Peatonal mediante actos como el que tendrá lugar el próximo 19 de octubre, convocado por MurciaLAB.

Desde la plataforma MurciaLAB lanzan, ahora, otra convocatoria para demandar la peatonalización del puente: "Durante los últimos meses estamos siendo testigos de cómo la apertura del Puente Viejo no solo no ha aliviado el tráfico, sino que ha sido causa de una torpe intersección entre las calles Juan Antonio Hernández del Águila y Proclamación. Un embudo que condena a los vecinos a soportar el ruido y la contaminación que una zona tan emblemática no merece", afirman en el comunicado que lanzan.

Desde la asociación, además, manifiestan que sus intentos de reunirse con el actual concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz Moreno, "no han recibido respuesta alguna en estos 3 meses".

"Seguimos manteniendo con firmeza que el Puente Viejo y Alameda de Colón no pueden continuar siendo un atajo norte-sur por donde los coches que no se dirigen al barrio lo atraviesen sin más", y por ello, según explican, hacen un llamamiento a los vecinos de Murcia para reunirse el próximo jueves 19 de octubre a las siete de la tarde en el Puente Viejo para reivindicar "un puente sin coches y una apuesta decidida por la movilidad sostenible, con la ampliación del tranvía al sur como próximo e ineludible paso".