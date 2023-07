Pablo Ruiz Palacios fue elegido el jueves por la noche presidente de la Agrupación Sardinera de Murcia, donde releva a José Antonio Sánchez. Un día después de ser elegido, el abogado charla con La Opinión y apunta que no cree que hubiese irregularidades en la gestión de su antecesor y que va a trabajar desde ya para potenciar «la mayor fiesta de la Región».

Lo primero de todo, enhorabuena por la elección como presidente sardinero.¿Cómo se sintió en el momento en el que en anunciaron su victoria?

Fue muy emotivo, difícil de olvidar. Tras un proceso electoral muy trabajado, donde muchos sardineros habían puesto toda su ilusión para propiciar un cambio, veíamos conseguido dicho propósito. Muchas sensaciones,recuerdos de familiares que están y otros no y que desde muy crío me sitúan en el Entierro de la Sardina. Además, acompañado en el Moneo de mi padre y mis hijos.

¿Cuál es la primera medida que le gustaría tomar al frente de la Agrupación?

Lo primero que vamos a hacer es reunirnos con las autoridades municipales y aterrizar en la Agrupación para poder organizar y poner en marcha nuestro proyecto para modernizar la gestión del Entierro de la Sardina. Nosotros queremos apostar por una mayor visibilidad dentro y fuera de nuestra Región, pontenciar nuestra presencia en redes sociales como medio para transmitir la tradición del Entierro, incrementar nuestras relaciones institucionales y estar presentes no solo en Murcia. Y queremos aumentar la participación de grupos internacionales de más calidad, estudiar el recorrido de nuestros desfiles para mejorarlo y acortar los tiempos de espera del público. Y una apuesta especial a desarrollar durante todo el año es potenciar nuestra presencia en colegios, hospitales, centros de día y residencias de mayores. No podemos dejar estas visitas solo para la semana de fiestas.

¿Es usted sardinero de toda la vida? ¿Cómo vivía el festejo de pequeño?

Soy sardinero desde hace 28 años. Pero ya desde muy pequeño he tenido la oportundidad de vivirlo en profundidad a través de mi padre y su Grupo Centauro, que hoy presido. Recuerdo como si fuera entonces, la mezcla de juguetes que se hacía en la calle Pina de Murcia, o el desfile del Entierro, donde era siempre un tesoro coger algún juguete lanzado por los héroes que para mi eran los sardineros.

En su mandato, ¿veremos a una mujer sardinera subida en una carroza?

Tenemos cuatro años por delante para crecer como fiesta. Los retos y desafíos deben tener el consenso de los grupos sardineros. Aunar tradición con la sociedad actual y futura son básicos para continuar creciendo. La responsabilidad de cada una de las personas que formamos parte de un grupo sardinero es legar a las siguientes generaciones una Fiesta de Interés Turístico Internacional. No tengo ninguna duda que entre todos buscaremos la formula para unir tradición con la sociedad actual. Además, en este aspecto, recojo el compromiso en primera persona de dar a conocer más y mejor el trabajo que se realiza desde cada grupo sardinero. El espítiru sardinero no es más ni menos que el espíritu murciano, jovial, alegre, generoso, atrevido y, por qué no, con un punto de narcisismo.

Usted llega como presidente tras la moción de censura que ponía en cuestión la gestión anterior. ¿Cree que ya se ha pasado página?

Evidentemente que sí. No se puede vivir del pasado. El Entierro de la Sardina es muy dinámico y, una vez que los sardineros han decidido, la normalidad reina entre todos.

¿Tiene previsto abordar algún tipo de investigación interna, ahora que es usted presidente, para ver cómo se hicieron las cosas en el viaje a Génova, por ejemplo?

No creemos que puedan existir irregularidades ni en esto ni en cualquier otra gestión. Lo que sí daremos al colectivo sardinero, de forma interna, son los datos cualitativos y cuantitativos muy detalladamente,de todos los acontecimientos importantes donde la Agrupación haya participado. Más que nada para que todos los que componemos este colectivo aprendamos a mejorar tanto económicamente como cualitativamente, para engrandecer la mayor fiesta de la Región, que suma grandes similitudes con festejos de la época clasica romana y griega.