El hasta ahora presidente de la Agrupación Sardinera, José Antonio Sánchez, afirmó este martes que ha sufrido “difamaciones, falsedades” por parte de quienes le presentaron una ‘moción de censura’, ya desactivada al convocarse elecciones, y remarcó que “la pérdida de confianza en mi gestión la puedo entender perfectamente, pero no que se nos falte a nuestra honra”. Asegura que él ya pensaba dimitir de forma irrevocable antes de este escándalo en el que sus compañeros “están acusando de cosas en las que ellas también han participado”.

Sánchez hizo estas afirmaciones en la rueda de prensa que ofreció, junto con miembros de su comité ejecutivo, en la sede de la Agrupación, ubicada en el Cuartel de Artillería de Murcia, para defenderse de los “disparates” que en los últimos días lleva escuchando.

Cabe recordar que 17 de los 23 presidentes de los grupos sardineros llegaron a firmar una ‘moción de censura’ contra el máximo responsable del colectivo, cuya gestión cuestionaban. Esta tarde habrá una reunión para convocar elecciones, “lo mismo que ya pensaba hacer el día 26 y que no me dejaron”.

“Los hechos son graves que no merecía la pena que nuestra institución sufriera ese daño. Se ha pasado una línea que no se debería de haber pasado nunca”, aseveró.

“Esta moción es tramada por tres miembros que se supone que son de mi confianza, porque forman parte de mi comité ejecutivo”, y citó a sardineros de Ulises, Odín y Eros.

Sobre la polémica del Entierro en Génova, Sánchez insistió en que él puede “demostrar con documentación” que todo se hizo bien y que tiene todo justificado con el Ayuntamiento, institución que dio dinero a la Agrupación para subvencionar el festejo en la capital de la Liguria. “En los tres viajes previos que tuvimos que hacer ahí, para la logística, él (uno de los tres impulsores de la moción de censura) estuvo”, manifestó José Antonio Sánchez.

En cuanto al escándalo de las sillas de 2022, recordó que ese año la gestión “correspondía al Ayuntamiento” y que la Agrupación no intervino. “Cuando empezamos a verlas venir, que sabíamos que iba a ser un auténtico desastre, nos reunimos con la empresa concesionaria, para que los sardineros no tuvieran problema con sus sillas y que no hubiese ninguna incidencia”, recalcó.

“En la gestión de este año, el Ayuntamiento nos pone encima de la mesa la papeleta que había, porque ellos no iban a ser capaces de hacer la gestión de las sillas de la fiesta”, hizo hincapié. Esta gestión “era lo que los sardineros hemos anhelado durante más de cincuenta años, explotar las sillas de nuestro festejo”. En la comisión que se formó para organizar este asunto, dijo Sánchez, también estaba uno de los compañeros que luego lideró la moción.

Subrayó que le están acusando por ahí de haberse “metido 30 o 40.000 euros en el bolsillo”, algo que no han dejado por escrito, al ser una barbaridad. Él insistió en que no es “un chorizo” y remarcó, con papeles encima de la mesa, que “las cuentas están clarísimas”.

Sobre el Catafalco, también en el punto de mira, Sánchez comentó que se pidieron “tres presupuestos”, uno de ellos a Matisse, heredera de Zigurat; otro a una empresa de Valencia, Toni Fornés, y un tercero a la firma que les hizo el de Génova. “Por unanimidad, el comité ejecutivo escoge el del taller de Carlos Albaladejo, y el motivo es muy sencillo: de coste son 10.000 euros menos que el que presenta Toni Fornés”, narró, para recordar que los catafalcos eran “los más bonitos” en años.

“Me acusan de que yo he adulterado la historia a mi favor, para celebrar el 170 aniversario en mi honor; pero es que no saben ni contar, que es lo grave. Porque dicen que el 170 aniversario es en el 2021, no en el de 2020. Pero es que es más: deben de ser muy novatos, porque no han sido capaces de darse una vuelta por nuestro museo, donde en el año 2000 se celebró el 150 aniversario; sí en el 2000 son 150, en el 2020 son 170. Otro esperpento más”.

En cuanto a los gastos de la Agrupación, resaltó que “la tarjeta se ha utilizado en dos fines de semana: una en un torneo de futbito cuando vino la delegación de Génova y otro una noche en la barra del Virgen del Mar, que al siguiente lunes empezaba el follón de las sillas”.

Además, contó que tiene un escrito en el que muchos “se retractan porque esto está lleno de calumnias, injurias y falsedades”. A la pregunta de si tomará acciones legales, comentó que “se está estudiando, está en manos de quien corresponde”.