El Palacio Almudí ha acogido este jueves el acto de presentación del cartel y del pregonero de los Moros y Cristianos de Murcia 2023, cuyo honor ha recaído este año en el expresidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo. "Me he llevado una enorme sorpresa, es un orgullo y cualquier cosa que diga se queda pequeña por mis torpes palabras", ha señalado Castillo, que ha compartido con los presentes que está "deseando" que llegue el 4 de septiembre, pero que lo hará "temblando" porque se trata de una "gran responsabilidad".

Asegura el pregonero que Moros y Cristianos es una fiesta consolidada en el calendario festero de la ciudad de Murcia y que supone "un atractivo turístico extraordinario" para la capital en el mes de septiembre. Por ello, ha hecho un llamamiento a cuidar, "mimar y potenciar" este evento para que cada año suba "un peldaño más". Para Alberto Castillo, la fiesta se mantiene gracias al esfuerzo y al sacrificio de todos los que forman parte de las kábilas y mesnadas. El nuevo pregonero describió la fiesta como un "túnel del tiempo que nos retrotrae hasta el siglo XIII para vivir esa ciudad de las tres culturas". Por último, Castillo agradeció a la directiva de la Federación de Moros y Cristiano su designación en un momento tan especial para fiesta como es la celebración de sus 40 aniversario.

La autora del cartel anunciador de la fiesta es la artista María José Caride, una de las fundadores del colectivo Trazo6.

Según informó el presidente de Federación, Javier Arenas, el pregón del expresidente tendrá lugar el lunes 4 de septiembre en el Teatro Romea. Además, señaló que el 7 de septiembre, en la víspera de la bienvenida que da el alcalde, habrá un desfile exclusivamente de niños, con bandas de música y ballet, "porque ellos son nuestro futuro y lo que nos dará la fuerza para seguir manteniendo la fiestas no 40, sino 100 años más". Al día siguiente, día 8, se desarrollará el pasacalles y el sábado 9 de septiembre será el turno para el Gran Desfile. El domingo día 10 será realizará el Alarde de Arcabucería.

Por otra parte, Arenas, que invitó a todos los murcianos a visitar el campamento en el Malecón, valoró el apoyo que ha recibido del Ayuntamiento de Murcia y del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, cuyo director general, Juan Francisco Martínez, está trabajando para que se consiga la declaración de Interés Turístico Internacional.

Por su parte, el concejal de Cultura, Diego Avilés, aseguró que estas fiestas "no necesitan explicación, no la tienen, no la necesitan, hay que entenderlas con los sentimientos". Sobre el cartel anunciador de Moros y Cristianos, Avilés se dirigió a su autora para decirle que ha conseguido decir mucho en poco espacio. "Hay mensajes muy profundos, como la presencia de la mujer, que son dignos de admiración", indicó. A todos aquellos que participan en el desarrollo de la fiesta les deseó lo mejor y les aseguró que su compromiso con esta festividad es absoluto.