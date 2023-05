Sánchez ha indicado que este proyecto, en el que "el Gobierno de España se va a poner a trabajar inmediatamente", "formará parte de la cartera de proyectos del Ministerio", aunque no ha proporcionado ni presupuesto ni fechas, ya que "ahora deben encargar los proyectos y a partir de ahí conoceremos con más detalle la inversión y los plazos de ejecución".

La electrificación de la línea, ha añadido, posibilitará "la conexión más rápida con Albacete y Madrid" y, pese a que no se enmarca en el Plan de Recuperación y Resiliencia, "va a tener garantizada la consignación presupuestaria que se necesite".

Francisco Bernabé (PP): "La ministra miente"

El senador del PP por la Región de Murcia Francisco Bernabé ha denunciado que la ministra Raquel Sánchez "miente" porque "no hay partida presupuestaria para electrificar la línea ferroviaria Cartagena-Chinchilla", según han informado fuentes del partido en un comunicado.

El parlamentario popular ha insistido en la actuación no está incluida en los Presupuestos Generales del Estado. "De nuevo estamos ante anuncios electoralistas y promesas populistas que no son reales", ha indicado, para denunciar que "la desfachatez del PSOE no tiene límites", ya que "están anunciando que van a pagar una obra que es estatal con dinero de su propio partido".

Además, el senador ha recordado que hace unos meses el Partido Popular registró una pregunta escrita en el Senado sobre esta cuestión, y, textualmente, "el tramo Chinchilla-Murcia no está incluido en la red básica, por lo que el proyecto de electrificación no está todavía incluido".

Asimismo, ha manifestado que el líder de los socialistas murcianos y candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad, José Vélez, "vuelve a acreditar que es tan mentiroso como su jefe Pedro Sánchez y, ahora también lo ha demostrado su ministra de Transportes".